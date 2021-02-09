Представители Facebook обновили список утверждений о коронавирусе, из-за которых посты в соцсети будут удалять.

Часть ограничений по прежнему будет касаться распространения ложной информации о вакцинации против Covid-19.

Посты с какими данными будут удаляться:

коронавирус был создан руками человека;

вакцины против коронавируса неэффективны для предотвращения заболевания;

болеть безопаснее, чем вакцинироваться;

вакцины опасны, токсичны или вызывают аутизм.

Решение расширить список утверждений, за которые будут банить, компания приняла после общения со специалистами Всемирной организации здравоохранения. Нововведения будут действовать и в Instagram.

Информация о коронавирусе

После появления коронавируса в сети стало распространяться много фейковой информации о происхождении, характеристиках вируса.

Очередная информационная волна поднялась после изобретения вакцины и начала процесса вакцинации. Это мешает проведению иммунизации и борьбе с пандемией. В связи с этим представители крупных соцсетей начали удалять посты с ложной информацией о коронавирусе.

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Источник: Facebook