Представители Facebook обновили список утверждений о коронавирусе, из-за которых посты в соцсети будут удалять.
Часть ограничений по прежнему будет касаться распространения ложной информации о вакцинации против Covid-19.
Посты с какими данными будут удаляться:
- коронавирус был создан руками человека;
- вакцины против коронавируса неэффективны для предотвращения заболевания;
- болеть безопаснее, чем вакцинироваться;
- вакцины опасны, токсичны или вызывают аутизм.
Решение расширить список утверждений, за которые будут банить, компания приняла после общения со специалистами Всемирной организации здравоохранения. Нововведения будут действовать и в Instagram.
Информация о коронавирусе
После появления коронавируса в сети стало распространяться много фейковой информации о происхождении, характеристиках вируса.
Очередная информационная волна поднялась после изобретения вакцины и начала процесса вакцинации. Это мешает проведению иммунизации и борьбе с пандемией. В связи с этим представители крупных соцсетей начали удалять посты с ложной информацией о коронавирусе.
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Источник: Facebook