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Факты / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Происхождение Covid-19 и опасность вакцин: Facebook будет удалять ложные посты

Представители Facebook обновили список утверждений о коронавирусе, из-за которых посты в соцсети будут удалять.

Facebook

Часть ограничений по прежнему будет касаться распространения ложной информации о вакцинации против Covid-19.

Посты с какими данными будут удаляться:

  • коронавирус был создан руками человека;
  • вакцины против коронавируса неэффективны для предотвращения заболевания;
  • болеть безопаснее, чем вакцинироваться;
  • вакцины опасны, токсичны или вызывают аутизм.

Решение расширить список утверждений, за которые будут банить, компания приняла после общения со специалистами Всемирной организации здравоохранения. Нововведения будут действовать и в Instagram.

Информация о коронавирусе

После появления коронавируса в сети стало распространяться много фейковой информации о происхождении, характеристиках вируса.

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Очередная информационная волна поднялась после изобретения вакцины и начала процесса вакцинации. Это мешает проведению иммунизации и борьбе с пандемией. В связи с этим представители крупных соцсетей начали удалять посты с ложной информацией о коронавирусе.

Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: Facebook

Фото: Unsplash

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