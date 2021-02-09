Погода на 9 февраля в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 9 февраля в Украине будет морозной и снежной. Ветер преимущественно северо-западный, его скорость достигнет 7-12 м/с.

Средняя влажность воздуха составит более 85%, что повлияет на чувство холода.

Подробнее о погоде в Украине 9 февраля — в материале Фактов ICTV.

На Востоке снежно и пасмурно: дневная температура составит до -2°, ночью местами до -8°.

На Западе почти во всех областях снегопады: дневная температура до -3°, ночью до -6°.

На Юге традиционно теплее всего: синоптики прогнозируют, что днем ​​термометры покажут до +10°, ночью — +1°.

На Севере ожидаются снегопады: днем ​​до -4°, ночью местами до -11°.

В Центре пасмурно и прохладно: ночью до -6°, днем ​​до +3°.

В Киеве синоптики прогнозируют до -4° днем, вечером столбик термометра опустится до -9°.

Погода в Украине в феврале 2021

В Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в феврале 2021 будет морозной и снежной.

В последнем месяце зимы часто будет меняться направление ветра. Средняя месячная температура февраля составит от -3° до +2°.