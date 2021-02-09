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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Церковный календарь на февраль 2021

В православном календаре на февраль 2021 года есть только один большой праздник – Сретение Господне, который всегда отмечают 15 февраля.

Церковний календар на жовтень 2019

Это один из девяти двунадесятых непереходящих праздников, то есть с неизменной датой.

При этом в последний месяц зимы не будет официальных праздников и дополнительных выходных.

Читайте
Календарь государственных праздников на 2021 год

Список православных праздников в феврале 2021

  • 1 февраля – преподобного Макария Египетского
  • 2 февраля – преподобного Ефимия Великого
  • 3 февраля – преподобного Максима Грека
  • 4 февраля – апостола Тимофея
  • 5 февраля – священномучеников Климента и Агафангела
  • 6 февраля – преподобной Ксении
  • 7 февраля – иконы Божией Матери Утоли моя печали, святителя Григория Богослова
  • 8 февраля – преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна
  • 9 февраля – перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста
  • 10 февраля – преподобного Ефрема Сирина
  • 11 февраля – перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия
  • 12 февраля – собор святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоана Златоуста
  • 13 февраля – святителя Никиты
  • 14 февраля – предпразднество Сретения Господня
  • 15 февраля – Сретение Господне
  • 16 февраля – равноапостольного Николая, праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы
  • 17 февраля – преподобного Исидора Пелусиотского, праведного Кирилла Новоезерского
  • 18 февраля – иконы Божией Матери Взыскание погибших, мученицы Агафии
  • 19 февраля – преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка
  • 20 февраля – 1 003 Никомидийских мученика
  • 21 февраля – пророка Захария Серповидца, великомученика Феодора Стратилата
  • 22-28 февраля – неделя Мытаря и Фарисея (это сплошная седмица, когда нет поста)
  • 22 февраля – мученика Никифора
  • 23 февраля – иконы Божией Матери Огневидная
  • 24 февраля – священномученика Власия, преподобного Дмитрия Прилуцкого
  • 25 февраля – Иверской иконы Божией Матери
  • 26 февраля – священномучеников Василия и Гавриила
  • 27 февраля – преподобного Авксентия, равноапостольного Кирилла
  • 28 февраля – Виленская икона Божией Матери, неделя о блудном сыне.

Православные праздники в 2021

В церковном календаре на 2021 собраны все большие православные праздники, а также информация о том, когда Масленица, многодневные и однодневные посты, поминальные дни.

Полный православный календарь на 2021 смотрите на Фактах ICTV.

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