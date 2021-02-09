Прежде чем начать выводить тараканов в вашей квартире, следует установить причину их появления. Она может быть банальной: отсутствие генеральной уборки, хранение мусора, грязная посуда в раковине. В таком случае помогут простые, но эффективные способы.

Поддерживайте в квартире чистоту и порядок.

Если в вашем доме поселились эти насекомые, то для начала необходимо устроить генеральную уборку. Особое внимание нужно уделять кухне и ванне. Заметать и мыть полы в квартире нужно ежедневно, также отдельное внимание нужно уделить полкам на кухне. Их необходимо разобрать, а крупы пересыпать и хранить в герметичной посуде.

Мусор необходимо выносить ежедневно, а в доме следить, чтобы пакет с мусором был закрыт. Также не стоит размещать мусорный пакет в шкафчике под раковиной. Пищу необходимо хранить в герметичных упаковках, а посуду мыть сразу после готовки. Хлеб также следует хранить в герметичной упаковке и следить за тем, чтобы на кухне не было крошек от хлеба.

Помимо этого, очень важно закрыть доступ к воде.

Для этого следует придерживаться простых правил:

всегда мыть посуду сразу после приготовления пищи;

протирать ванную после принятия душа;

открывать дверь для проветривания ванны;

вытирать воду в раковине после мытья посуды.

Соблюдение таких способов требует времени, однако приводит к желаемому результату. Но не все готовы ждать, поэтому существует множество способов, которые помогут значительно ускорить этот процесс.