Профилактика и причины появления тараканов в доме
Прежде чем начать выводить тараканов в вашей квартире, следует установить причину их появления. Она может быть банальной: отсутствие генеральной уборки, хранение мусора, грязная посуда в раковине. В таком случае помогут простые, но эффективные способы.
Поддерживайте в квартире чистоту и порядок.
Если в вашем доме поселились эти насекомые, то для начала необходимо устроить генеральную уборку. Особое внимание нужно уделять кухне и ванне. Заметать и мыть полы в квартире нужно ежедневно, также отдельное внимание нужно уделить полкам на кухне. Их необходимо разобрать, а крупы пересыпать и хранить в герметичной посуде.
Мусор необходимо выносить ежедневно, а в доме следить, чтобы пакет с мусором был закрыт. Также не стоит размещать мусорный пакет в шкафчике под раковиной. Пищу необходимо хранить в герметичных упаковках, а посуду мыть сразу после готовки. Хлеб также следует хранить в герметичной упаковке и следить за тем, чтобы на кухне не было крошек от хлеба.
Помимо этого, очень важно закрыть доступ к воде.
Для этого следует придерживаться простых правил:
- всегда мыть посуду сразу после приготовления пищи;
- протирать ванную после принятия душа;
- открывать дверь для проветривания ванны;
- вытирать воду в раковине после мытья посуды.
Соблюдение таких способов требует времени, однако приводит к желаемому результату. Но не все готовы ждать, поэтому существует множество способов, которые помогут значительно ускорить этот процесс.
Вымораживание
Несмотря на всю живучесть этих насекомых, они достаточно плохо переносят холод. Для этого способа достаточно просто создать условия, непригодные для их существования.
Это абсолютно бесплатный способ, однако использовать его можно только в зимние морозы. Для этого вам необходимо открыть окна во всей квартире и оставить квартиру на 8-10 часов.
Температура должна быть не выше 8 градусов мороза. За это время большинство тараканов просто не выживет. Также этот способ помогает избавиться от яиц насекомых. Это исключит вариант их распространения в вашей квартире.
Современные химические препараты: аэрозоли и инсектицидные спреи
На рынке представлено множество различных средств: гели, спреи, аэрозоли, ловушки, токсичные пасты и порошки. В таком изобилии каждый может найти средство по своим финансовым возможностям. Такой способ используют как дополнение к регулярной уборке, и если в вашем доме тараканы уже завелись, без этих средств избавиться от них будет достаточно проблематично.
Аэрозоли и инсектицидные спреи
Достаточно популярные средства в борьбе с нежелательными сожителями. Для их применения необходимо распылить средство по темным участкам и углам, а затем уйти из квартиры на пару часов.
По возращении вы сразу убедитесь в работе средства.
При использовании следует быть осторожным, так как химические вещества могут навредить не только тараканам, но и хозяевам квартиры. Во время обработки комнаты человек должен быть в маске и перчатках. Это поможет минимизировать вред для вашего здоровья.
После использования аэрозолей квартиру необходимо проветрить, а также провести влажную уборку помещения.
Цена таких аэрозолей зависит от бренда, однако в среднем такой спрей обойдется вам в 150-300 гривен.
Гели, порошки и таблетки
Гели и пасты
Отличный способ, не приносящий вреда здоровью людей. К минусам можно отнести то, что увидеть эффект после использования можно только через пару дней.
Для применения средства необходимо локально нанести гель в места, где обитают тараканы. Это углы, кухонные полки, раковина и мусорное ведро. Гибель насекомых происходит по цепной реакции, постепенно уничтожая всю колонию.
Цена гелей в среднем составит 70 гривен.
Порошки, таблетки и микрокапсулы
Самостоятельно эти препараты не могут помочь в борьбе с тараканами, однако могут стать отличным дополнением. Для этого порошок или таблетки необходимо разместить в проблемных участках квартиры: на полках, под раковиной и в ванной комнате.
Средняя цена средства — 15-30 гривен.
Борная кислота
Это известное народное средство в борьбе с вредоносными жителями в вашей квартире. При попадании порошковой борной кислоты в организм таракана, она полностью обезвоживает организм насекомого, что приводит к его гибели.
Этот недорогой порошок сработает через несколько дней после обработки. Его можно просто рассыпать, но это не очень эффективный способ.
Как использовать борную кислоту? Для этого необходимо смешать ее с мукой и сахаром, а затем скатать смесь в небольшие шарики.
После этого их следует разложить в темных уголках кухни: под раковиной, за холодильником, мусорным ведром и на кухонных полках.
Процедуру необходимо повторять каждые 2-3 дня. Плюс этого способа заключается в том, что насекомые сами разносят борную кислоту в местах, где они обитают.
Полная дезинфекция квартиры
Самым эффективным и дорогим способом является дезинфекция квартиры. Если вы встречаете нежеланных гостей в дневное время на регулярной основе, то лучше всего будет обратиться в специальные службы.
В вашей квартире будет проведена полная дезинфекция помещения. Химическая обработка предполагает использование ядохимикатов, которые позволяют избавиться не только от насекомых, но и от всех их личинок и яиц. Такой способ наиболее эффективен.
Цена дезинфекции квартиры зависит от количества насекомых и размера помещения, которое необходимо обработать.
Средняя цена обработки двухкомнатной квартиры составит 1 500 гривен.