10 февраля в мире отмечают День рождения утюга, Международный день борьбы с эпилепсией и Всемирный день зернобобовых культур.
Православная церковь 10 февраля чтит память преподобного Ефрема Сирина, известного богослова, проповедника и поэта. В народе его называют Днем чудес, потому что именно сегодня может произойти невиданное чудо.
Чтобы защитить дом от злых людей и нечистой силы, 10 февраля подметали в доме полынным веником. Еще на Еврема отмечали именины домового. На ночь ему оставляли подарки.
Именины сегодня празднуют Ольга, Акулина, Леонтий, Игнат, Павел, Ефим, Георгий, Владимир, Ираклий и Федор.
Приметы на 10 февраля:
- Сильный ветер — лето будет дождливым и холодным.
- Туман 10 февраля также предвещает дождливое лето.
- Лес почернел — к оттепели.
- Говорят, что на Ефрема хорошо клюет рыба.
Что нельзя делать 10 февраля:
- Убивать насекомых: тараканов, клопов, сверчков, пауков и тому подобное.
- Ссориться, скандалить и сквернословить.
В церковном календаре на февраль 2021 года есть только один большой праздник – Сретение Господне. Его ежегодно отмечают 15 февраля.
Ознакомиться с церковным календарем на февраль 2021 года можно в материале Фактов ICTV.