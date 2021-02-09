10 февраля в мире отмечают День рождения утюга, Международный день борьбы с эпилепсией и Всемирный день зернобобовых культур.

Православная церковь 10 февраля чтит память преподобного Ефрема Сирина, известного богослова, проповедника и поэта. В народе его называют Днем чудес, потому что именно сегодня может произойти невиданное чудо.

Чтобы защитить дом от злых людей и нечистой силы, 10 февраля подметали в доме полынным веником. Еще на Еврема отмечали именины домового. На ночь ему оставляли подарки.

Именины сегодня празднуют Ольга, Акулина, Леонтий, Игнат, Павел, Ефим, Георгий, Владимир, Ираклий и Федор.

Читайте Календарь праздников на февраль 2021

Приметы на 10 февраля:

Сильный ветер — лето будет дождливым и холодным.

Туман 10 февраля также предвещает дождливое лето.

Лес почернел — к оттепели.

Говорят, что на Ефрема хорошо клюет рыба.

Что нельзя делать 10 февраля:

Убивать насекомых: тараканов, клопов, сверчков, пауков и тому подобное.

Ссориться, скандалить и сквернословить.

В церковном календаре на февраль 2021 года есть только один большой праздник – Сретение Господне. Его ежегодно отмечают 15 февраля.

Ознакомиться с церковным календарем на февраль 2021 года можно в материале Фактов ICTV.