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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Курс криптовалюты Ethereum дошел до нового максимума

Криптовалюта Ethereum продолжает устанавливать новые рекорды. По состоянию на 10.14 курс валюты впервые поднялся до отметки $1 830.

Ethereum

За сутки курс Ethereum вырос на 4,4%. Однако по состоянию на 14.55 его стоимость снизилась до $1 748.

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Рыночная капитализация криптовалюты достигала $208 млрд, суточные объемы торгов превысили $43 млрд.

Ethereum — криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе разумных контрактов. Она является второй по капитализации криптовалютой после Bitcoin.

Bitcoin обновил исторический максимум

9 февраля криптовалюта Bitcoin установила рекорд. Его стоимость выросла выше отметки $48 тыс.

Стоимость криптовалюты возросла после того, как компания Tesla Илона Маска сообщила, что инвестировала $1,5 млрд в валюту. Тогда ее курс сразу подскочил до почти $44,9 тыс.

Источник: Coindesk

Фото: Getty Images

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