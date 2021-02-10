Погода 10 февраля в Украине будет морозной и снежной. Ветер преимущественно северо-восточный, его скорость достигнет 5-10 м/с.

На Востоке будет идти мокрый снег: дневная температура будет достигать до 5°, ночью – до -2°.

На Западе почти во всех областях снегопады: дневная температура – от -5° до 4°, ночью – до -6°.

На Юге синоптики прогнозируют дожди: днем ​​столбики термометров покажут до +13°, ночью – до +7°.

На Севере ожидаются снегопады: днем ​​– до -7°, ночью – местами до -14°.

В Центре 10 февраля будет идти снег с дождем: ночью – до -4°, днем ​​– до +5°.

В Киеве ожидается снег и днем, ​​и ночью. Температура воздуха днем ​​составит до -5° днем, вечером – до -9°.

Погода в Украине в феврале 2021

Украинские синоптики прогнозируют, что погода в Украине в феврале 2021 года на 1,5-2,0° будет выше чем средние многолетние значения.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 25-58 мм. Больше снега будет в горных районах Закарпатской области и горах Крыма – до 73-110 мм в пределах средних многолетних значений.