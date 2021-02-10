Погода 10 февраля в Украине будет морозной и снежной. Ветер преимущественно северо-восточный, его скорость достигнет 5-10 м/с.
На Востоке будет идти мокрый снег: дневная температура будет достигать до 5°, ночью – до -2°.
На Западе почти во всех областях снегопады: дневная температура – от -5° до 4°, ночью – до -6°.
На Юге синоптики прогнозируют дожди: днем столбики термометров покажут до +13°, ночью – до +7°.
На Севере ожидаются снегопады: днем – до -7°, ночью – местами до -14°.
В Центре 10 февраля будет идти снег с дождем: ночью – до -4°, днем – до +5°.
В Киеве ожидается снег и днем, и ночью. Температура воздуха днем составит до -5° днем, вечером – до -9°.
Погода в Украине в феврале 2021
Украинские синоптики прогнозируют, что погода в Украине в феврале 2021 года на 1,5-2,0° будет выше чем средние многолетние значения.
Месячное количество осадков ожидается на уровне 25-58 мм. Больше снега будет в горных районах Закарпатской области и горах Крыма – до 73-110 мм в пределах средних многолетних значений.