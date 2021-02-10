PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Снегопады и -14: прогноз погоды в Украине на 10 февраля (КАРТА)

Погода 10 февраля в Украине будет морозной и снежной. Ветер преимущественно северо-восточный, его скорость достигнет 5-10 м/с.

прогноз погоди_погода

На Востоке будет идти мокрый снег: дневная температура будет достигать до 5°, ночью – до -2°.

На Западе почти во всех областях снегопады: дневная температура – от -5° до 4°, ночью – до -6°.

На Юге синоптики прогнозируют дожди: днем ​​столбики термометров покажут до +13°, ночью – до +7°.

На Севере ожидаются снегопады: днем ​​– до -7°, ночью – местами до -14°.

В Центре 10 февраля будет идти снег с дождем: ночью – до -4°, днем ​​– до +5°.

В Киеве ожидается снег и днем, ​​и ночью. Температура воздуха днем ​​составит до -5° днем, вечером – до -9°.

погода 10.02.2021

Погода в Украине в феврале 2021

Украинские синоптики прогнозируют, что погода в Украине в феврале 2021 года на 1,5-2,0° будет выше чем средние многолетние значения.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 25-58 мм. Больше снега будет в горных районах Закарпатской области и горах Крыма – до 73-110 мм в пределах средних многолетних значений.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка