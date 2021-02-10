SpaceX открыл предзаказ на спутниковый интернет Starlink

Услуги спутникового интернета Starlink от SpaceX, основателем которого является Илон Маск, открылись для предзаказа только в трех странах — Великобритании, США и Канаде.

Пользователи Starlink могут оформить предзаказ на сайте компании за $99. Сейчас услуга доступна только в трех странах, однако SpaceX планирует расширить покрытие уже к концу 2021 года.

Люди будут платить $99 в месяц за пользование интернетом, а чтобы заказать набор из Wi-Fi-роутера, терминала пользователя и тарелки для соединения со спутником нужно будет заплатить $499. Услуги были доступны в бета-версии с октября 2020 года.

На сайте компании отмечают, что уплаченные деньги за предзаказ можно будет вернуть в полном объеме. В то же время отмечается, что размещение депозита не гарантирует обслуживание.

В SpaceX говорят, что выполнять заказы могут около шести месяцев или более. Срок зависит от места проживания заказчика.

Илон Маск также отметил, что компания должна пройти через пропасть отрицательного денежного потока в следующем году, чтобы сделать Starlink финансово жизнеспособным.

— Каждая новая группировка спутников в истории привело к банкротству. Мы надеемся стать первыми, с кем этого не случится, — утверждает Маск.

Новые спутники Starlink

Компания SpaceX запуcтила тяжелую ракету-носитель Falcon 9 с очередной партией в 60 интернет-спутников системы Starlink.

Это уже 18-е вывода на орбиту группы спутников с мая 2019 году в рамках проекта Starlink.

Запуск осуществили со стартового комплекса 39 космического центра имени Кеннеди во Флориде. До этого компания откладывала запуск ракеты-носителя Falcon 9 за неблагоприятных погодных условий.

Источник: CNBC