Каждый знак зодиака и также, конечно, каждый человек имеет свои уникальные черты. Но не все из них могут найти между собой общий язык — в дружеских или романтических отношениях.

Факты ICTV выяснили совместимость знаков зодиака в любви и дружбе, и расскажут вам, как ее определить по специальной таблице.

Числа в таблице означают следующее:

1-2 — Здесь пара или дружба не сложится, так как в отношениях будут постоянные споры и недоразумения.

3-5 — Эта совместимость является идеальной. Романтические или дружеские отношения между этими знаками зодиака будут слаженными и длительными.

6-8 — Шанс, что из этого выйдут хорошие отношения, мал. Однако может получиться неплохая дружба.

9 — У этих знаков может выйти идеальная дружба. Она будет верной и продлится года.

10 — Оба будут упрямые в своих решениях, будет трудно прийти к компромиссу.

11-13 — Эти отношения станут необычными и будут богатыми на яркие события. В них будет полное взаимопонимание.

14 — Здесь отношения вряд ли будут удачными, потому что люди будут разных темпераментов.

15 — Романтические отношения могут быть удачными и основанными на взаимопонимании.

16-17 — Сложно будет прийти к компромиссу, потому что оба хотят быть в центре внимания. Союз станет удачным, если научиться понимать друг друга.

18 — Эти отношения будут очень прочными. Ведь знаки имеют много общего.

19-21 — Пара или друзья будут много ссориться. Пара или друзья могут надоесть друг другу.

22-26 — Отношения будут долгими и теплыми. В паре и дружбе будет полное взаимопонимание.

27-31 — Этот союз будет неудачным. У пары и друзей будет мало общего и им будет скучно друг с другом.

32-36 — Этих знаков однозначно будет притягивать друг к другу. Но союз будет непростым.

37-39 — Эти знаки никогда не поймут друг друга. Постоянные оскорбления в сторону друг друга будут нормой.

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40-43 — Эта пара будет красивой и счастливой. Их союз будет долгим.

44 — Здесь будет мало общего. Поэтому, если пара все же сложится, то будет много ссор.

45-47 — Отношения будут довольно удачными. Но возможны ссоры.

48-56 — Такие дружеские и романтические отношения могут быть нестабильными. Сначала будет много недоразумений и ссор. Но пара может все исправить. Если это не удастся, то они перестанут общаться.

57-60 — Пара будет счастливой. Может быть ревность, но при желании все проблемы и недоразумения можно исправить.

61 — Здесь сложится прекрасная дружба, но не романтические отношения.

62-66 — Такой союз будет наполнен яркими моментами. Пара будет иметь взаимопонимание. Они будут духовно очень близки.

67-70 — Этой паре важно научиться понимать друг друга. В таком случае они станут очень счастливыми.

71-73 — Максимум возможна только симпатия и хорошая дружба.

74-78 — Отношения и дружба здесь маловероятны. Знакам будет скучно друг с другом.