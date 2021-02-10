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Факты / Lifestyle
Віталій Плахотний |

День женщин в науке: какой праздник 11 февраля

11 февраля – 42 день в году. Какие праздники в эту дату, именины и приметы, читайте в материале Фактов ICTV.

календарь

11 февраля — какой сегодня праздник

В эту дату празднуют Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день больного.

Православные христиане отмечают День памяти святого Лаврентия и Игнатия Богоносца.

Молятся им для избавления от болезней глаз. В народе этот день считался очень неблагоприятным. Люди говорили о происках ведьм, старались отпугнуть их от своего жилища. Кроме того, анализировали природные явления, приметы и говорили о будущей погоде.

Именины 11 февраля

День ангела в этот день празднуют Дмитрий, Иван, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан и Яков.

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Календарь праздников на февраль 2021

Приметы на 11 февраля

  • Холодная погода – в августе будет очень жарко.
  • Дует ветер – год будет дождливым.
  • Лес гудит и шумит – ждите оттепели.

Что нельзя делать 11 февраля

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Календарь праздников на 2021 год

В 2021 году украинцев ждут ряд государственных, неофициальных и церковных праздников.

Среди церковных один из главных — Пасха.

Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.

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