11 февраля – 42 день в году. Какие праздники в эту дату, именины и приметы, читайте в материале Фактов ICTV.
11 февраля — какой сегодня праздник
В эту дату празднуют Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день больного.
Православные христиане отмечают День памяти святого Лаврентия и Игнатия Богоносца.
Молятся им для избавления от болезней глаз. В народе этот день считался очень неблагоприятным. Люди говорили о происках ведьм, старались отпугнуть их от своего жилища. Кроме того, анализировали природные явления, приметы и говорили о будущей погоде.
Именины 11 февраля
День ангела в этот день празднуют Дмитрий, Иван, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан и Яков.
Приметы на 11 февраля
- Холодная погода – в августе будет очень жарко.
- Дует ветер – год будет дождливым.
- Лес гудит и шумит – ждите оттепели.
Что нельзя делать 11 февраля
Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.
Календарь праздников на 2021 год
В 2021 году украинцев ждут ряд государственных, неофициальных и церковных праздников.
Среди церковных один из главных — Пасха.
Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.