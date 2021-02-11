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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

$7 млн за обе: хакеры продают на аукционе коды программ Cyberpunk 2077 и Witcher 3

Разработчики игры Cyberpunk 2077 CD Projekt, на днях подвергшиеся хакерским атакам, могут потерять исходные коды своих лучших игр.

$7 млн за обе: хакеры продают на аукционе коды программ Cyberpunk 2077 и Witcher 3

Кроме культовой Cyberpunk 2077, также говорится о Witcher 3. Тексты программ игры Винт хакеры “слили” в сеть бесплатно.

Компания CD Projekt заявила о начале расследования: разработчики заверили, что никаких переговоров с хакерами не будет.

Исходные коды игр Cyberpunk 2077 и Witcher 3 злоумышленники уже оценили в минимум $1 млн. Интернет-аукцион проводится на форуме Expoit.

Отмечается, что хакеры готовы без торга отдать лот покупателю, который предложит $7 млн.

Атака на CD Projekt

О том, что хакеры атаковали компании CD Projekt, стало известно 9 февраля.

В компании рассказали, что из-за кибератаки пострадали некоторые внутренние системы, однако персональные данные игроков удалось защитить.

Также хакеры оставили записку с требованием ответить через 48 часов, иначе похищена информация станет публичной.

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