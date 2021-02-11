День ангела — Роман/Романа (19 января): поздравления и значение имени

День ангела Романа отмечают 11 февраля.

Также обладатели этого имени празднуют День ангела несколько раз в году: 19 января, 16 февраля, 2 и 29 марта, 15 мая, 5, 13 июня, 1, 6, 11, 15, 23 августа, 24 сентября, 8, 14 октября, 13 ноября, 1 и 10 декабря.

С латинского языка Роман означает римский, римлянин. Также с греческого языка это имя переводится как земледелец или тот, кто работает с землей.

Обладатели этого имени с детства стремятся к разнообразию, постоянному исследованию всего нового. Именно поэтому они бывают непоседливыми.

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С годами эта черта характера только обостряется, поэтому взрослые Романы хорошо знают, чего хотят, а также легко отказываются от того, что точно не принесет им удовольствия. Они стремятся к лидерству в любом деле.

Кроме того, мужчины с именем Роман — оптимисты. Они всегда придут на помощь своим друзьям и родным. Также обладатели этого имени являются хорошими семьянинами.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках с Днем ангела Романа.

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С Днем ангела, Роман! Пусть жизнь складывается так, как ты этого желаешь. Успехов, удачи и исполнения желаний.

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Роман, с именинами! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель оберегал всегда от всех возможных несчастий, направлял на верный путь и наставлял. Верных друзей, большой любви и успехов во всех начинаниях.

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С Днем ангела! Пусть подаренные ангелом-хранителем крылья дадут сил и помогут преодолеть все невзгоды.

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Поздравляем с Днем ангела! Желаем хороших друзей и любви. Пусть все начинания завершаются только успехом, а мечты сбываются.

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Календарь церковных праздников на 2021 год

В календаре церковных праздников на 2021 год главной датой является Светлое Христово Воскресение, которое приходится на 2 мая.

Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица. Их называют переходными, поскольку ежегодно они выпадают на разные числа.