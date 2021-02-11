День святого Валентина влюбленные ежегодно отмечают 14 февраля. Происхождение праздника связано с несколькими легендами, но самым популярным является предание о священнике Валентине.

В 269 году римский император Клавдий II хотел завоевать мир, но для этого ему не хватало воинов. Он издал указ о запрете бракосочетания во время военной службы. По его мнению, именно семейная жизнь мешала мужчинам идти в армию.

Но молодой священник Валентин вопреки указу тайно венчал влюбленных. Когда император узнал об этом, приговорил его к смертной казни.

Валентина посадили в тюрьму, где он якобы влюбился в слепую дочь тюремщика Юлию и исцелил ее. Перед самой казнью он оставил ей прощальное послание, которое подписал Твой Валентин. Отсюда пошла традиция дарить открытки-валентинки.

Валентину за неповиновение правителю отрубили голову, а позже он был канонизирован католической церковью. В 496 году Папа Римский Геласий I объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

Существует также еще одна легенда о празднике. Согласно ей, праздник возник как память о римском патрицие Валентине, который был тайным христианином и обращал в новую веру своих слуг.

Достоверно ни о первом, ни о втором Валентине ничего неизвестно. Кто именно из мучеников был зачислен к лику святых, сказать невозможно. Но легенды о святом Валентине живут в сердцах людей уже несколько веков.

Подарки на День влюбленных

В День святого Валентина влюбленные пары традиционно обмениваются подарками.

Они должны быть обязательно романтичными. Факты ICTV подскажут, что подарить своей второй половинке.