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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2021

Подробный гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2021

Новолуние в Водолее 11 февраля откроет новые перспективы, покажет истинное положение вещей по всем сферам жизни. Будьте готовы к неожиданному повороту событий, сюрпризам. Неделя будет богата на встречи с интересными людьми, старыми знакомыми и друзьями. Возникает желание больше общаться с единомышленниками, проводить время в интеллектуальных развлечениях, говорить о политике, проблемах науки.

Гороскоп на неделю, с 8 по 14 февраля 2021 для всех знаков зодиака

День влюбленных 14 февраля принесет много приятных эмоций, это будет период растущей Луны, у всех есть прекрасные возможности наладить личную сферу жизни. Те, кто стремятся возобновить давние романтические отношения – смелее действуйте, у вас все получится. Ретроградный Меркурий в этом поможет, также Венера в Водолее способствует объединению.

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В течение недели в подсознании рождаются новые импульсы и идеи, но торопиться не стоит, так как можно допустить ошибку, которую будет трудно исправить. Начиная с новолуния 11 февраля, увеличивается активность людей, а окружающая среда становится более податливой для воздействия.

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на неделю, с 8 по 14 февраля 2021 для всех знаков зодиака

На  этой неделе события будут связаны с друзьями и единомышленниками, а также новыми и современными технологиями. Появляются возможности возобновить любовные или дружеские взаимоотношения, ваши бывшие партнеры могут располагать важной для вас информацией. Хорошее время для коллективной работы, занятий хобби, груп­повых дискуссий. Люди из прошлого способствуют вдохновению, и вы сможете повысить производительность труда. Неприятности связаны с тем, что ранее запланированные мероприятия могут быть отменены или перенесены. Будьте осмотрительны в словах, которые касаются вас.

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на неделю, с 8 по 14 февраля 2021 для всех знаков зодиака

Возможно, вы пересмотрите свои цели или смените жизненное направление. Будьте решительнее, ответственнее по отношению к работе и вы сможете произвести приятное впечатление на начальство, получить уважение и перспективы карьерного роста. Появляется реальная возможность реализации уже сформировавшихся планов, благодаря дополнительно полученной информации, установившемуся контакту, использованию деловых связей. Вы можете обрести чье-либо покровительство, главное научитесь использовать нужную информацию в своих целях. Тайное становится явным, поэтому, будьте осторожны, если есть что скрывать. Политические разногласия могут стать камнем преткновения.

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на неделю, с 8 по 14 февраля 2021 для всех знаков зодиака

Возможно, вы поймете, что пришло время получить дополнительные знания, повысить уровень своей квалификации. А может быть, ранее приобретенные знания вы сможете, наконец-то, применять на практике и передавать другим. Благоприятное время для знакомства с культурами и религиями других стран, планирования зарубежных поездок и путешествий, особенно в третьей декаде февраля. Чтобы обрести лучшее понимание и перспективы, обстоятельства потребуют от вас выхода за рамки при­вычного окружения. Вы сможете поддерживать связи с людьми, живущими далеко от вас, с иностранцами. Возможно, придется обратиться к юристам, решать спорные вопросы с родственниками.

Гороскоп для Раков

Гороскоп на неделю, с 8 по 14 февраля 2021 для всех знаков зодиака

События из разных областей жизни могут послужить катализатором серьезных жизненных перемен. Возможны неудачи в романтических связях, но в этот период вы понимаете истинное отношение к вам со стороны партнеров, а также приходит осознание того, что именно вам нужно в этом плане. При этом обстоятельства сложатся наилучшим образом для преобразования личных и деловых взаимоотношений, их перехода на более высокий, качественный уровень. Хорошее время для внесения изменений в совместные проекты, реконструкции и реорганизации предприятий, пересмотра жизненных направлений. Может возникнуть необходимость разбираться с долговыми и финансовыми обязательствами.

Гороскоп для Львов

Гороскоп на неделю, с 8 по 14 февраля 2021 для всех знаков зодиака

Главные события недели будут связаны с вашими взаимоотношениями. В вашей жизни может произойти важная встреча, а существующие отношения выйти на новый уровень. Часто оказываетесь в ситуациях противостояния, но в этот период, вы прорабатываете множество кармических вопросов, учитесь уравновешивать любую ситуацию, учитывая потребности окружающих людей. Не всегда получается выражать себя в меру своего наилучшего потенциала. Необходимо найти точки равновесия, стремиться к компромиссу, так как одно неосторожное слово или действие может способствовать разрушению деловых контрактов, а супружеские отношения рискуют оказаться на грани развода.

Гороскоп для Дев

Гороскоп на неделю, с 8 по 14 февраля 2021 для всех знаков зодиака

Возникают сложности при общении и взаимодействии с другими людьми. Необходимо проявить осторожность при управлении транспортом и работе с острыми предметами, техникой. Избегайте импульсивных трат. Чаще чем обычно случаются проблемы с электропроводкой, офисной техникой. Эмоциональная неустойчивость, создает трудности во взаимоотношениях, особенно с женщинами. Нарушается распорядок работы.  Возможны проблемы с друзьями и коллегами, в том числе материального и эмоционального характера. Существует тенденция к разрыву устаревших отношений. Многие люди склонны к кардинальным преобразованиям, изменениям в доме.

Гороскоп для Весов

Гороскоп на неделю, с 8 по 14 февраля 2021 для всех знаков зодиака

Вам хочется свободы и перемен, поэтому может появиться желание изменить привычное положение вещей. Влечет новое, интересное, необычное. Душа требует чего-то захватывающего, поэтому в сказки и чудеса верится гораздо легче.  Но в этот период возможны серьезные просчеты, если игнорировать советы старших и торопиться. Спешка тяжело негативно отражается на карьере и деловой активности. Полезно ориентироваться на будущее, но необходимо реально оценивать свои шансы и возможности, не давая воображению брать верх. Следует хорошенько подумать, прежде чем высказываться. Появляются возможности возобновить или укрепить дружеские отношения, в лучшую сторону происходят изменения в семейных и деловых связях.

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на неделю, с 8 по 14 февраля 2021 для всех знаков зодиака

Происходит мобилизация внут­ренних резервов, именно в кризисных ситуациях достигаются результаты. Неожиданные события могут поменять все планы. В семейных отношениях возможны сюрпризы. Усиливается эмоциональность, чувствительность и агрессивность, испытываете внутреннее напряжение. Вас могут привлечь сфера политики, волнуют глобальные процессы, затрагивающие мировые, общечеловеческие ценности. Вы способны внести существенный вклад в работу коллектива. Благодаря вашим стараниям, давние проекты и работы, даже целые предприятия, могут выйти из кризисных ситуаций. Неделя интенсивной деятельности, порой придется работать на износ.

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на неделю, с 8 по 14 февраля 2021 для всех знаков зодиака

Для личных взаимоотношений не очень благоприятное время, но в деловой сфере все будет отлично. Подавление эмоций полезно там, где требуется собранность, концентрация и конкретика. Присутствует стремление во всем разобраться, найти истину. Удается сконцентрировать свое внимание на самых серьезных проблемах. Активизация памяти способствует строгому анализу событий. Происходит переоценка ценностей, многим важно обрести внутренний стрежень, убедиться в своей правоте. Минимум эмоций, максимум логического подхода и стратегического планирования поможет вам достичь целей или, как минимум, приблизиться к ним вплотную.

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на неделю, с 8 по 14 февраля 2021 для всех знаков зодиака

Неожиданные события, в том числе, касающиеся семейных и домашних дел, могут открыть вам истину. Разнообразие в делах, появление неожиданных прогрессивных идей, делает неделю интересной. Благоприятный период для внедрения различных новшеств. Хорошее время для реорганизации работы, покупки оргтехники, автомобиля (особенно б/у). Усиливается интуиция, что способствует принятию верных решений. Проявляются скрытые таланты, а для старых проблем находится неожиданный выход из ситуации. Благоприятны встречи, общение с друзьями и единомышленниками. Неделя подходит для проведения вебинаров, конференций, обучающих мероприятий.

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на неделю, с 8 по 14 февраля 2021 для всех знаков зодиака

Вокруг вас атмосфера безэмоционального, спокойного, доброжелательного отношения друг к другу. Это позволяет  устанавливать различные контакты и завязывать интересные знакомства. Повышается способность принимать интуитивные, парадоксальные решения. От­каз от стереотипов, потребность изменить что-то в своей жизни, ощущение перемен, жажда свободы открывают новые благоприятные перспективы. Потребность изменить свою жизнь к лучшему способствует нахождению верных методов и достижению целей. Хорошо удается планирование долгосрочных проектов, удачно складываются взаимоотношения с иностранцами или людьми другой культуры. Подходящее время для проведения тренингов, лекций, онлайн мероприятий.

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на неделю, с 8 по 14 февраля 2021 для всех знаков зодиака

Не бойтесь принимать неожиданные для окружающих решения, хороший период для нововведений. Серьезные разговоры с партнерами будут успешными. Вопросы наследства и алиментов можно решить в этот период наилучшим образом. Финансовая ситуация вашего партнера по бизнесу или супруга может резко измениться. Происходят важные события, связанные с профессиональной деятельностью. Воспользуйтесь этим благоприятным периодом, чтобы обрести популярность, а также привлечь внимание желанного партнера. Так как вам оказывают знаки внимания представители противоположного пола, возможны проявления ревности в ваш адрес, в существующих отношениях появляется напряжение.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

Детальный гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на 2021 год — читайте на Фактах ICTV.

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