Магнитные бури в феврале 2021: даты магнитных бурь

В феврале не прогнозируются сильные магнитные бури.

Лишь в период с 1 по 3 февраля будут ощущаться незначительные колебания.

Однако, согласно классификации, эти колебания даже не дотягивают до G1 (самая слабая магнитная буря. — Ред.).

Как магнитные бури влияют на состояние человека

Во время бурь снижается уровень кислорода, что приводит к гипоксии (кислородное голодание тканей организма, в частности мозга. — Ред.).

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Поэтому во время магнитных бурь у людей часто наблюдается усталость, головные боли. Особенно состояние здоровья ухудшается у гипертоников, а также у тех, кто страдает бронхиальной астмой.

Также во время магнитных бурь у людей повышается количество адреналина и кортизола, что приводит к раздражительности, беспричинной тревоги.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Во время магнитных бурь откажитесь от употребления алкоголя, жирной пищи. Также меньше добавляйте соли в свои блюда. Стоит добавить в рацион продукты, содержащие калий, кальций и магний, которые способствуют правильной работе сосудов. Пейте больше жидкости и будьте осторожны со значительными физическими нагрузками.

Магнитные бури в 2021 году

К магнитным бурям лучше готовиться заранее, чтобы уменьшить их влияние на свой организм.

Поэтому следите за календарем магнитных бурь на 2021 год от Фактов ICTV.