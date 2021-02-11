Ежегодно 14 февраля День святого Валентина отмечают миллионы влюбленных пар. Однако в этот романтический день одиноким людям не стоит унывать.

В первую очередь, не волнуйтесь, что вам не с кем встретить праздник. Ваша главная встреча еще не состоялась. Будьте уверены – она впереди! Возможно, даже 14 февраля.

Полюбите себя

Это железное правило – если ты себя не любишь, тебя никто не полюбит. Поэтому День влюбленных – это отличный повод заняться собой. Запланируйте побольше интересных и полезных дел, и время пролетит незаметно!

Например, посетите SPA-салон, измените прическу, сделай маникюр, устройте, наконец, шопинг и купите себе что-нибудь романтическое, подарок себе, любимой!

Полюбите других

Подумайте о том, что на земле много людей, более одинок и несчастных чем вы. Вспомните про пенсионеров в домах престарелых, детей-сирот в детских домах или неизлечимо больных. Что может быть проще – в День святого Валентина напомнить этим людям, что они не одиноки.

Например, навестите стариков, сделайте им маленькие подарки, отвезите детям-сиротам сладости, а для больных можно сдать кровь. Подарите им частичку свое сердца – и сами станете счастливее!

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Вечеринка для друзей

Не хотите выходить из дома – пригласите к себе друзей. Вы не обязаны проводить 14 февраля в одиночестве! Организуйте вечеринку для таких же одиноких сердец. Главное, не переживайте, что вы еще не нашли кого-то для ежедневного обмена валентинками.

Всему свое время, ведь любовь не знает календарных праздников и может нагрянуть совершенно внезапно, в любой момент!

Свидание вслепую

Пусть это безумие, но святой Валентин наверняка одобрит такой поступок и подарит что-то незабываемое.

Зарегистрируйтесь на сайте знакомств, найдите кого-то симпатичного и назначьте ему свидание. И пусть эта встреча ни к чему не приведет, зато вы интересно и весело проведете время.

Подарки парням на День святого Валентина

Девушки так же, как и мужчины, не знают, что подарить любимому человеку. Даже хорошо зная характер и увлечения, найти лучший подарок в самый романтичный день года сложно.

Факты ICTV решили облегчить девушкам эту задачу и собрали лучшие варианты, что подарить парню на День святого Валентина.