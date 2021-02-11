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Факты / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Снег и мороз до -19: прогноз погоды в Украине на выходные (КАРТА)

Погода в Украине на выходных будет снежной и морозной. Ветер – северо-западный, до 12 м/с.

прогноз погоди_погода

В субботу, 13 февраля, на Севере ночью и днем ​​снег. Температура днем ​​будет до -10°, ночью — до -15°.

На Юге – облачно, без существенных осадков. Столбики термометров будут опускаться до -7° днем ​​и -13° ночью.

В западных регионах синоптики прогнозируют снег только ночью. Днем – без существенных осадков. До -7° днем ​​и местами до -15° ночью.

На Востоке Украины – до -7° днем ​​и -13° ночью. Существенных осадков не предвидится.

В центральных областях пройдет снег и днем, и ночью. Дневная температура составит до -9°, ночная — до -15°.

В Киеве также прогнозируют снег. Столбики термометров будут опускаться до -12° днем ​​и до -14° ночью.

погода 13 лютого 2021

В воскресенье, 14 февраля, во всех регионах страны будет ясно.

На Севере температура воздуха составит до -14° днем ​​и -19° ночью.

На Юге – немного теплее: до -7° днем ​​и до -12° ночью.

На Западе столбики термометров будут опускаться до -11° днем ​​и до -14° ночью.

На Востоке синоптики прогнозируют до -11° днем ​​и -14° ночью.

В центре Украины температура воздуха составит до -13° днем ​​и до -16° ночью.

В столице будет прохладнее. Днем – до -13°, ночью – до -18°.

погода 14 лютого 2021

Прогнозы синоптиков на февраль 2021

Погода в Украине по прогнозам синоптиков на февраль 2021 года будет достаточно снежной. В отдельные дни возможен снег с дождем.

Что касается морозов, то последний месяц зимы должен быть мягче, чем январь. В то же время народные синоптики еще в декабре прогнозировали, что февраль может быть самым холодным месяцем зимы, и обещали морозы до -14°.

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