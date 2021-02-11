Большую популярность в мире приобретает новая голосовая соцсеть Clubhouse. Бесплатное приложение Clubhouse можно загрузить только в Apple App Store.

Стремительный прорыв конкурентов прокомментировал гендиректор Facebook Марк Цукерберг. По его словам, он уже протестировал и оценил Clubhouse.

В свою очередь, Facebook удерживает лидерские позиции благодаря выгодным сделкам с Instagram, WhatsApp и другими сетями.

Немало новинок, представленных конкурентами, со временем появляются на Facebook.

Что такое Clubhouse

Соцсеть Clubhouse появилась в 2020 году. Менее чем за год стоимость стартапа достигла $1 млрд.

Суть Clubhouse состоит исключительно в голосовом общении: после создания чата с другими пользователями можно обсуждать различные темы.

По последним данным разработчиков, ежедневно в голосовых чатах Clubhouse говорят в среднем 2 млн пользователей. Во всем мире приложение установили 5,3 млн человек.

Известно, что соцсетью Clubhouse начали пользоваться Илон Маск, Джаред Лето, Дрейк, Пэрис Хилтон и многие другие.