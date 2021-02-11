Wizz Air запустит рейсы из Киева в Бургас

С 11 июня венгерская авиакомпания Wizz Air запускает новый рейс Бургас — Киев — Бургас.

Wizz Air решила открыть воздушный маршрут через новую сезонную базу в Бургасе (Болгария).

Авиакомпания будет выполнять рейсы по этому маршруту по понедельникам, средам и пятницам.

Также Wizz Air открывает шесть направлений из Бургаса в Дортмунд (Германия), Эйндховен (Нидерланды), Ливерпуль (Великобритания), Познань (Польша), Тель-Авив (Израиль) и Турку (Финляндия).

Кроме этого, 28 мая будет летать из Киева в Бургас авиакомпания SkyUp по вторникам и пятницам.

SkyUp обновила маршруты

Госавиаслужба запретила компании SkyUp осуществлять сразу 22 маршрута из-за отсутствия свободной квоты.

Но одновременно воздушная служба открыла пять новых рейсов. Список новых и отмененных маршрутов — смотрите в нашем материале на Фактах ICTV.