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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Какой праздник 12 февраля

12 февраля — День Дарвина (Международный день науки и гуманизма) и Международный день брачных агентств.

Какой праздник 12 февраля

Международный день науки и гуманизма или День Дарвина, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого.

Чарльз Дарвин – основоположник теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека.

Также 12 февраля в 2021 году отмечают Китайский новый год. Праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля.

Именины 12 февраля празднуют Василий, Григорий, Ипполит, Иван, Петр, Федор, Стефан, Зенон, Феофил.

Народные приметы на 12 февраля:

  • Поднялся ветер — к сырому году.
  • Деревья инеем покрылись — к теплу.
  • Подул северный ветер, а облаков нет — к сильному похолоданию.
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Что нельзя делать 12 февраля:

  • В этот день нельзя прясть и шить.
  • Еще сегодня откажитесь от похода в гости. Есть шанс серьезного конфликта.

Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.

Однако в этом месяце много профессиональных праздников и других важных дат. Более того, именно в феврале мир отмечает самый романтичный праздник — День святого Валентина.

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