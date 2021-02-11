12 февраля — День Дарвина (Международный день науки и гуманизма) и Международный день брачных агентств.

Международный день науки и гуманизма или День Дарвина, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого.

Чарльз Дарвин – основоположник теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека.

Также 12 февраля в 2021 году отмечают Китайский новый год. Праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля.

Именины 12 февраля празднуют Василий, Григорий, Ипполит, Иван, Петр, Федор, Стефан, Зенон, Феофил.

Народные приметы на 12 февраля:

Поднялся ветер — к сырому году.

Деревья инеем покрылись — к теплу.

Подул северный ветер, а облаков нет — к сильному похолоданию.

Читайте Церковный календарь на февраль 2021

Что нельзя делать 12 февраля:

В этот день нельзя прясть и шить.

Еще сегодня откажитесь от похода в гости. Есть шанс серьезного конфликта.

Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.

Однако в этом месяце много профессиональных праздников и других важных дат. Более того, именно в феврале мир отмечает самый романтичный праздник — День святого Валентина.