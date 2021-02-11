На Востоке 12 февраля отмечают Китайский Новый год. В честь этого украинская модель Анастасия Зинченко опубликовала целый список тостов и поздравлений с праздником на китайском языке.

— В Китае наступает Новый год, великий праздник для китайцев. Многие сегодня будут праздновать с семьями, кто с друзьями. Много иностранцев отмечают этот день, собираются и поздравляют друг друга. Чтобы не растеряться за столом, небольшой список тостов и поздравлений! — отметила Анастасия Зинченко.

Анастасия Зинченко прославилась после того, как в начале пандемии коронавируса отказалась покидать китайский город Ухань без своей карманной собачки. Тогда Украина спецкором эвакуировала своих граждан из Китая.

Тосты и поздравления с Китайским Новым годом:

春节快乐 [ chūn jié kuài lè ] C праздником весны!

身体健康 [ shēntǐ jiànkāng ] Желаю крепкого здоровья

福寿双全 [ fúshòu shuāngquán ] Желаю вам счастливого долголетия

恭喜发财 [ gōngxǐ fācái ] Желаю вам богатства и процветания

财源广进 [ cáiyuán guǎngjìn ] Пусть ресурсы будут обширны и в постоянном поступлении

和气生财 [ héqì shēngcái ] Пусть гармония принесет богатство

金玉满堂 [ jīn yù mǎn táng ] Пусть золото и нефрит заполнит весь дом

一本万利 [ yīběn wànlì ] Пусть легкими усилиями достигаются большие цели

招财进宝 [ zhāocái jìnbǎo ] Пусть прибудут богатство и сокровища

招财进宝 [ zhāocái jìnbǎo ] Пусть прибудут богатство и сокровища 大吉大利 [ dàjí dàlì ] Пусть сопутствует большая удача и прибыль

年年有余 [ niánnián yǒuyú ] Пусть из года в год будет изобилие

事业发达 [ shìyè fādá ] Пусть дело взлетит высоко

升官发财 [ shēngguān fācái ] Повышения и богатства

生意兴隆 [ shēngyi xīnglóng ] Пусть ваш бизнес процветает

学业进步 [ xuéyè jìnbù ] Пусть учеба успешно движется вперед

步步高升 [ bùbù gāoshēng ] Шаг за шагом будет достигнута блестящая карьера

新年進步 [ xīnnián jìnbù ] Успехов в Новом Году!

心想事成 [ xīnxiǎng shìchéng ] Пусть исполняются все мечты

万事如意 [ wàn shì rú yì ] Пусть сто чаяний превратятся в сто дел

笑口常开 [ xiàokǒu chángkāi ] Пусть улыбка всегда озаряет твое лицо

竹報平安 [ zhúbào píngān ] Пусть к тебе придут волны спокойствия и мира

岁岁平安 [ suìsuì píng’ān ] Благополучия и спокойствия из года в год

和气吉祥全家乐 [ héqì jíxiáng quánjiā lè ] Желаю гармонии и радости всей семье

Китайский Новый год

Дата Китайского Нового года определяется по лунному календарю: праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Поэтому год Белого Металлического Быка вступит в свои права 12 февраля 2021 года, а закончится — 1 февраля 2022 года. Бык – домашнее животное, поэтому лучше этот день провести в семейном кругу. Отдайте предпочтение растительной пище, злаковым, молочным продуктам.

Фото: Анастасия Зинченко