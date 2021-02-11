На Востоке 12 февраля отмечают Китайский Новый год. В честь этого украинская модель Анастасия Зинченко опубликовала целый список тостов и поздравлений с праздником на китайском языке.
— В Китае наступает Новый год, великий праздник для китайцев. Многие сегодня будут праздновать с семьями, кто с друзьями. Много иностранцев отмечают этот день, собираются и поздравляют друг друга. Чтобы не растеряться за столом, небольшой список тостов и поздравлений! — отметила Анастасия Зинченко.
Анастасия Зинченко прославилась после того, как в начале пандемии коронавируса отказалась покидать китайский город Ухань без своей карманной собачки. Тогда Украина спецкором эвакуировала своих граждан из Китая.
Тосты и поздравления с Китайским Новым годом:
- 春节快乐 [ chūn jié kuài lè ] C праздником весны!
- 身体健康 [ shēntǐ jiànkāng ] Желаю крепкого здоровья
- 福寿双全 [ fúshòu shuāngquán ] Желаю вам счастливого долголетия
- 恭喜发财 [ gōngxǐ fācái ] Желаю вам богатства и процветания
- 财源广进 [ cáiyuán guǎngjìn ] Пусть ресурсы будут обширны и в постоянном поступлении
- 和气生财 [ héqì shēngcái ] Пусть гармония принесет богатство
- 金玉满堂 [ jīn yù mǎn táng ] Пусть золото и нефрит заполнит весь дом
- 一本万利 [ yīběn wànlì ] Пусть легкими усилиями достигаются большие цели
招财进宝 [ zhāocái jìnbǎo ] Пусть прибудут богатство и сокровища
- 大吉大利 [ dàjí dàlì ] Пусть сопутствует большая удача и прибыль
- 年年有余 [ niánnián yǒuyú ] Пусть из года в год будет изобилие
- 事业发达 [ shìyè fādá ] Пусть дело взлетит высоко
- 升官发财 [ shēngguān fācái ] Повышения и богатства
- 生意兴隆 [ shēngyi xīnglóng ] Пусть ваш бизнес процветает
- 学业进步 [ xuéyè jìnbù ] Пусть учеба успешно движется вперед
- 步步高升 [ bùbù gāoshēng ] Шаг за шагом будет достигнута блестящая карьера
- 新年進步 [ xīnnián jìnbù ] Успехов в Новом Году!
- 心想事成 [ xīnxiǎng shìchéng ] Пусть исполняются все мечты
- 万事如意 [ wàn shì rú yì ] Пусть сто чаяний превратятся в сто дел
- 笑口常开 [ xiàokǒu chángkāi ] Пусть улыбка всегда озаряет твое лицо
- 竹報平安 [ zhúbào píngān ] Пусть к тебе придут волны спокойствия и мира
- 岁岁平安 [ suìsuì píng’ān ] Благополучия и спокойствия из года в год
- 和气吉祥全家乐 [ héqì jíxiáng quánjiā lè ] Желаю гармонии и радости всей семье
Китайский Новый год
Дата Китайского Нового года определяется по лунному календарю: праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Поэтому год Белого Металлического Быка вступит в свои права 12 февраля 2021 года, а закончится — 1 февраля 2022 года. Бык – домашнее животное, поэтому лучше этот день провести в семейном кругу. Отдайте предпочтение растительной пище, злаковым, молочным продуктам.
Фото: Анастасия Зинченко