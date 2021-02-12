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Факты / Lifestyle
Юлія Клєцова |

5 идей для празднования Дня святого Валентина 2021

День святого Валентина ждут миллионы влюбленных на планете. Они стараются подобрать своей второй половинке особенный подарок.

Що приготувати на День святого Валентина

Но, кроме презента, хочется, чтобы это праздник запомнился особенной атмосферой.

Если вы еще не придумали, где и как будете отмечать День влюбленных, Факты ICTV приготовили для вас пять оригинальных способов, как отпраздновать День святого Валентина в 2021 году

SPA-процедуры для двоих

спа

В День святого Валентина 2021 можно отдохнуть со своей второй половинкой и телом, и душей.

SPA-комплексы предлагают множество романтических процедур, которые оставят незабываемые впечатления.

Мастер-класс или тренинг

суши

Для тех, кто не привык тратить свое время впустую, есть вариант отметить День влюбленных со своей второй половинкой обучаясь.

Вы можете сходить вместе на уроки игры на барабанах, гончарного мастерства, песочной анимации или даже на мастер-класс по приготовлению суши.

Путешествие

пара

Поскольку в этом году День святого Валентина отмечают в воскресенье, можно устроить уикенд в другом городе или стране. Главное – помнить о карантинных ограничениях.

Приготовить вместе ужин

Как отпраздновать День святого Валентина 2021 – идеи

Придумать, что приготовить, купить продукты, устроить готовку, накрыть красиво на стол. Это не обязательно должен делать один человек – праздник ведь для двоих.

Можно вместе приготовить ужин, а затем насладиться творением своего кулинарного искусства за просмотром интересного фильма. Конечно, можно и пообщаться, но во время приготовления у вас найдется для этого время.

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С друзьями

друзья

Если у вас есть друзья, которые не знают, как провести День влюбленных, можно сходить на двойное свидание. Какое оно будет – решать вам.

Можно пойти в квест-комнату, на каток, в кинотеатр или поужинать в ресторане.

День святого Валентина 14 февраля отмечают миллионы влюбленных пар. Вдруг вы еще не встретили свою вторую половинку и не хотите в самый романтичный день года чувствовать себя одинокими, Факты ICTV подготовили советы, как отпраздновать День святого Валентина 2021 людям без пары.

Фото: Pixabay

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