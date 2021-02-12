Как отпраздновать День святого Валентина 2021 – идеи

День святого Валентина ждут миллионы влюбленных на планете. Они стараются подобрать своей второй половинке особенный подарок.

Но, кроме презента, хочется, чтобы это праздник запомнился особенной атмосферой.

Если вы еще не придумали, где и как будете отмечать День влюбленных, Факты ICTV приготовили для вас пять оригинальных способов, как отпраздновать День святого Валентина в 2021 году

SPA-процедуры для двоих

В День святого Валентина 2021 можно отдохнуть со своей второй половинкой и телом, и душей.

SPA-комплексы предлагают множество романтических процедур, которые оставят незабываемые впечатления.

Мастер-класс или тренинг

Для тех, кто не привык тратить свое время впустую, есть вариант отметить День влюбленных со своей второй половинкой обучаясь.

Вы можете сходить вместе на уроки игры на барабанах, гончарного мастерства, песочной анимации или даже на мастер-класс по приготовлению суши.

Путешествие

Поскольку в этом году День святого Валентина отмечают в воскресенье, можно устроить уикенд в другом городе или стране. Главное – помнить о карантинных ограничениях.

Приготовить вместе ужин

Придумать, что приготовить, купить продукты, устроить готовку, накрыть красиво на стол. Это не обязательно должен делать один человек – праздник ведь для двоих.

Можно вместе приготовить ужин, а затем насладиться творением своего кулинарного искусства за просмотром интересного фильма. Конечно, можно и пообщаться, но во время приготовления у вас найдется для этого время.

С друзьями

Если у вас есть друзья, которые не знают, как провести День влюбленных, можно сходить на двойное свидание. Какое оно будет – решать вам.

Можно пойти в квест-комнату, на каток, в кинотеатр или поужинать в ресторане.

День святого Валентина 14 февраля отмечают миллионы влюбленных пар. Вдруг вы еще не встретили свою вторую половинку и не хотите в самый романтичный день года чувствовать себя одинокими, Факты ICTV подготовили советы, как отпраздновать День святого Валентина 2021 людям без пары.