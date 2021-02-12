Что подарить девушке на 14 февраля 2021 — лучшие идеи

Традиционно День святого Валентина считается самым романтичным праздником.

Что подарить девушке на день святого Валентина — такой вопрос возникает у многих парней, которые хотят сделать приятный сюрприз для своих вторых половинок.

Идеи подарков девушке на 14 февраля — в материале Фактов ICTV.

Белье

Если когда и дарить возлюбленной пикантный подарок, так это на 14 февраля. Девушки любят красиво выглядеть, как по собственным ощущениям, так и в глазах окружающих.

Некоторые девушки шутят: “Красивое белье — как диплом ВУЗа, может и не понадобиться, но уверенности придает”. Только обязательно узнайте размер своей избранницы и предпочтения — и тогда ваш День влюбленных точно пройдет на высоте.

Путешествие

Кто не устал от холодов и не мечтает о путешествии в жаркую страну? Поэтому смело покупайте билеты на двоих — и вперед к морю, горам или историческим святыням.

Перед организацией следует убедиться в том, что та или иная страна принимает туристов без серьезных коронавирусных ограничений.

Пандемия вносит коррективы, однако варианты есть всегда.

Фотосессия

Почувствовать себя в образе принцессы или девушки в стиле Pin Up — девушки любят почувствовать себя звездой под пристальным взглядом камер. Это подарок два в одном — и эмоции, и память в виде снимков.

Парфюм

Не зря девушек сравнивают с цветами, они любят благоухать. Флакон духов с любимым ароматом подарит ей улыбку, а что еще нужно мужчинам?

Но если вы не знаете вкусов своей девушки и сомневаетесь, то лучше оставить попытки попасть пальцем в небо.Тут требуется знание второй половинки, ведь аромат — очень индивидуальная вещь.

Джентельменский набор

Конфеты и букет красных роз — это беспроигрышный вариант для тех, кто ломает голову над подарком для возлюбленной. Вспомните, что дарит вашей девушке наслаждение — и вперед в магазин. Не забудьте про валентинку, девушки любят приятные мелочи.

Украшения

Красивые сережки, колечко или усеянный камушками браслет — отличный вариант подарка на 14 февраля. Прогуляйтесь вместе по торговому центру мимо стеллажей с украшениями, присмотритесь к реакции возлюбленной. Наверняка, ее взгляд упадет на что-то интересное.

А можно подарить на собственный вкус — мужчины точно знают толк в драгоценностях.

Мастер-класс для двоих

Девушки любят проводить время вдвоем, им важно чувствовать это желание и от своего партнера.

Поэтому если вы подарите любимой мастер-класс по по аргентинскому танго, она будет в восторге. Воплощайте мечты — и жизнь наполнится смыслом.

Подарки на 14 февраля для парней

Романтические варианты подарков на 14 февраля для парней всегда имеют особое значение.

Чтобы подарок запомнился и понравился, всегда необходимо выбирать по зову сердца.

Это может быть мужской набор, романтический ужин на двоих или алкоголь класса люкс.