День святого Валентина, 14 февраля, который в 2021 году приходится на воскресенье, будет без снегопадов, днем выглянет солнце, однако мороз будет щипать за нос и щеки.
По прогнозам синоптиков, в северных областях ночью местами до 16 градусов мороза, а днем - от -7 до -13.
На юге Украины в темное время суток тоже холодно. Минимальная температура составит -11, днем -2 -6.
В центральных регионах ночью -11 -15, а днем до 11 градусов мороза.
На Востоке ночная температура составит -10 -15, дневная — от -4 до -10.
В западных областях: -4 -10 будет ночью, а днем 0 -8.
В Киеве на День всех влюбленных ночью -12 -14, днем до 11 градусов мороза.
Погода в феврале 2021
Ранее синоптики прогнозировали, что погода в феврале 2021 года будет с умеренными морозами. Последний месяц зимы будет снежным, временами возможен снег с дождем.
Подробный прогноз погоды на февраль 2021 смотрите на Фактах ICTV.