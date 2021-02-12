День святого Валентина, 14 февраля, который в 2021 году приходится на воскресенье, будет без снегопадов, днем ​​выглянет солнце, однако мороз будет щипать за нос и щеки.

По прогнозам синоптиков, в северных областях ночью местами до 16 градусов мороза, а днем ​​- от -7 до -13.

На юге Украины в темное время суток тоже холодно. Минимальная температура составит -11, днем ​​-2 -6.

В центральных регионах ночью -11 -15, а днем ​​до 11 градусов мороза.

На Востоке ночная температура составит -10 -15, дневная — от -4 до -10.

В западных областях: -4 -10 будет ночью, а днем ​​0 -8.

В Киеве на День всех влюбленных ночью -12 -14, днем до 11 градусов мороза.

Погода в феврале 2021

Ранее синоптики прогнозировали, что погода в феврале 2021 года будет с умеренными морозами. Последний месяц зимы будет снежным, временами возможен снег с дождем.

Подробный прогноз погоды на февраль 2021 смотрите на Фактах ICTV.