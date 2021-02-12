Зеркальная дата 12.02.2021 привлекает внимание многих из-за этого кажется, что обладает особой силой. Более того, Китайский Новый год начнется именно с этой даты.

Подробный прогноз составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Дата Китайского Нового года определяется по лунному календарю: праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Поэтому год Белого Металлического Быка вступит в свои права 12 февраля 2021 года, а закончится — 1 февраля 2022 года. Бык – домашнее животное, поэтому лучше этот день провести в семейном кругу. Отдайте предпочтение растительной пище, злаковым, молочным продуктам.

Нумерологически эта дата интересна тем, что включает в себя: 0, 1 и 2. Здесь работает принцип аналогии. Например, Солнце мы видим днем, а Луну – ночью.

Солнце — активное мужское начало Ян.

Луна — пассивное женское начало Инь.

Китайский символ – монада Инь и Янь — это закон единства противоположностей. Не было бы тьмы, невозможно было бы понять, что такое свет. Противоположности могут существовать только вместе. Друг без друга они теряют свой смысл. Противоположности притягиваются и дополняют друг друга.

Ноль – это ничто, пустота и, все вместе одновременно. В этом состоянии существует настоящее, но в каждом настоящем есть отголосок прошлого и зачатки будущего. Это нейтральность, начало, точка отсчета, чистый лист, отсутствие противоречий. Ноль встречается в дате 12.02.2021 два раза, что указывает на наличие этих энергий и их влиянии на весь год по китайскому календарю.

Единица – это первый импульс, точка расположена в круге, как в символе ноля – целой системы единого целого, что аналогично символу мужской активной энергии – Солнца, творца. Это образ самого человека, который родился, пришел в этот мир, чтобы его узнать и стать его частью. Ключевое слово Единицы – самостоятельность, а это значит, что придется проявлять инициативу, силу, активно действовать, чтобы воспользоваться благоприятными возможностями, возможно, что-то начать с чистого листа. Встречается в дате два раза, что указывает на необходимость проявления этих качеств.

Двойка – это восприятие, активное проявление потенциала, который не оказывает влияния на окружающий мир. Это образ самой природы, а так же времени, как линейности в нашем восприятии. Встречается в дате 12.02.2012 – четыре раза. Ключевые слова – интуиция, принятие, инстинкты, отражение, ответ. В течение года пассивная составляющая проявляется гораздо больше, чем активная – четыре двойки об этом говорят.

Наличие ноля, единицы и двоек указывает на то, что дата 12.02.2021 представляет собой энергетический сгусток, который состоит из мощного и неустанного проявления энергии и силы – дата ведь зеркальная.

Благодаря раскрытию именно потенциальной энергии можно многое сделать в этот день и в течение всего года. Если правильно воспользоваться потенциалом этого дня, то можно обрести второе дыхание, невероятную энергию, мощь. Сила и напористость даты 12.02.2021, в результате дает многосторонние, многогранные изменения. Ориентируясь на свои внутренний качества, применяя и развивая свои таланты и способности, в результате в течение года можно обрести стабильность и осознанное управление своей судьбой.

Обратите внимание, что 1 и 2 в дате – это порядок двух начал, в таком состоянии проявления гармоничны и естественны, но требуются усилия, чтобы сохранить баланс. Так же это и новый духовный уровень, возможности проявить свой потенциал. Дата 12.02.2021 позволяет проявить свою пассивную, внутреннюю энергию наравне с активной.

Восточный гороскоп на 2021 год