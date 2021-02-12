Маникюр на День святого Валентина 2021

День святого Валентина – один из любимых праздников для многих девушек.

Практически каждая стремится выглядеть на свидании с парнем идеально и заранее продумывает все детали образа: прическа, макияж и особенно – какой маникюр сделать на День святого Валентина.

Самые популярные идеи маникюра на День святого Валентина – оттенки красного, розового, персикового, белого со всевозможными дизайнами.

В независимости от того, какие цвета вы предпочитаете – проявите фантазию и позвольте себе немного ярких акцентов.

В День святого Валентина 2021 вы должны быть особенной, среди самых модных дизайнов ногтей – френч с сердцами, точки разных размеров, лунки, блестки и геометрия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр, гель-лак, IBX Харьков (@wow.nails.kh) 31 Янв 2019 в 9:28 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР ГЕЛЬ-ЛАК КАЛИНИНГРАД (@nastya38nails) 31 Окт 2018 в 4:47 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР/ГЕЛЬЛАК/МАГНИТОГОРСК (@dina__fed) 8 Сен 2019 в 9:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наращивание ногтей Речица (@makarova___kristina) 29 Янв 2020 в 9:23 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Студия красоты Milky (@milky_club) 5 Янв 2020 в 1:10 PST

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНІКЮР▪️ПЕДИКЮР▪️ЛУЦЬК (@andriychuk.nails) 21 Янв 2020 в 12:21 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nails (@anastasia_bear_nails) 13 Ноя 2019 в 10:57 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Минск (@dashka_vls) 22 Янв 2020 в 3:41 PST

Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 насчитывается 14 памятных дат.

В частности, в последнем месяце зимы украинцы будут праздновать Международный день бармена (6 февраля), Международный день стоматолога (9 февраля), День компьютерщика (14 февраля), Всемирный день социальной справедливости (20 февраля) и Международный день родного языка (21 февраля) .