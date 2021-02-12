В Украине наблюдается рост фишинговых атак относительно начала вакцинации от коронавируса, сообщает СНБО. Одну из них киберполиция зафиксировала в конце января.

На популярной хостинговой платформе была прикреплена фейковая веб-страница, которая имитировала ссылки на официальный портал Министерства здравоохранения Украины.

Преступники создавали домены, название которых были очень похожи на официальный сайт Минздрава. Когда человек переходил по ссылке, то попадал на фейковую страницу, где была размещена информация о старте вакцинации с 25 января.

Для того, чтобы узнать все подробности, пользователю предлагали загрузить документ Word, в который был встроен вредоносный код. Он загружал на компьютер вредоносный скрипт, который обеспечивал удаленное управление.

Таким образом мошенники получали доступ к компьютеру человека.

С начала пандемии Covid-19 ежедневно в мире фиксировалось более 18 млн фишинговых атак, ведь мошенники сразу начали придумывать новые схемы обмана людей.

Во второй половине 2020 года эта статистика пошла на убыль, а мошеннические схемы стали более направленными.

Кибератака на сайт КГГА

10 февраля на официальный портал КГГА была совершена серия кибератак, из-за которой в работе сайта произошли сбои.

Виталий Кличко заверил, что неудобства являются временными и специалисты работают над решением проблемы.