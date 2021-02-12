Что приготовить на День святого Валентина 2021 – лучшие идеи

День святого Валентина сложно представить без романтического ужина при свечах. Факты ICTV собрали в сети рецепты блюд для праздничного застолья.

Что приготовить 14 февраля, если вы решили отметить День влюбленных в уютной домашней обстановке?

Блюда не обязательно должны быть сложными, главное – легкими и оформленными с выдумкой и любовью.

Еще большее значение, пожалуй, имеет антураж – свечи, приятная музыка и красиво накрытый стол.

В такой обстановке любимая воспримет ваши старания как кулинарный шедевр. Ловите рецепты!

Салат Негреско

Ингредиенты:

400 г отварного куриного филе;

два свежих огурца;

четыре сваренные вкрутую яйца;

200 г чернослива;

100 г твердого сыра;

100 г грецких орехов;

по шесть столовых ложек майонеза и йогурта греческого;

соль по вкусу.

Фото: recepty_vkusno_vsegd

Приготовление:

Куриное филе и яйца нарезать тонкой соломкой. Огурцы и твердый сыр натереть на крупной терке.

Чернослив тоже нарезать тонкими полосками. Грецкие орехи измельчить в блендере. Майонез смешать с йогуртом или сметаной до однородности. Все продукты выкладывать слоями в порционные вазочки в такой последовательности: курица, яйца, огурцы, чернослив, орехи, сыр. Каждый слой перемазывать заправкой из майонеза и йогурта. Перед подачей поставить на час в холодильник.

Говядина в кисло-сладком соусе

Ингредиенты:

500 г говядины;

одна луковица;

перец и соль по вкусу.

Для соуса:

две столовые ложки меда;

один лимон;

две столовые ложки томатной пасты;

пять столовых ложек соевого соуса;

зубчик чеснока;

100 мл воды.

Фото: kate_epil46

Приготовление:

Говядину нарезать на кусочки средней величины, лук – полукольцами и обжарить на подсолнечном масле в течение 15-20 мин. Для соуса смешать мед, соевый соус, томатную пасту и тертый чеснок. Обжареное мясо поперчить, вылить в него соус и протушить на среднем огне минут 10. Добавить воду и тушить под крышкой еще 10 минут. Можно подать с картофельным пюре.

Фаршированные куриные грудки

Ингредиенты:

четыре куриные грудки;

четыре кусочка моцареллы;

четыре кусочка ветчины;

180 г брокколи;

яйцо;

1/2 столовой ложки воды;

1/4 стакана панировочных сухарей;

соль и перец по вкусу;

сушеная петрушка.

Фото: food_blog_online

Приготовление:

Разделить брокколи на соцветия, отварить их в течение двух минут и сразу же опустить в холодную воду, чтобы они не потеряли цвет. Куриные грудки отбить, посолить и поперчить. На каждую выложить по кусочку моцареллы и ветчины. Скрутить в рулет и закрепить зубочисткой. Взбить яйцо с водой, обмакнуть каждый рулетик в яйцо, затем в панировочные сухари. Выложить куриные рулетики в форму для запекания и поставить в разогретую до 175 градусов духовку на 30 минут.

Шоколадно-банановый тарт

Ингредиенты для основы:

100 г овсяной муки;

0,5 ч. л. разрыхлителя;

70 г бананов;

Один белок;

0,5 ч. л. какао.

Ингредиенты для начинки:

400 г творога;

яйцо;

желток;

1 ст. л. кукурузного крахмала;

30 г какао;

200 г бананов;

щепотка ванилина;

подсластитель.

Фото: desserts.pp

Приготовление:

Банан превратить в пюре, добавить овсяную муку, разрыхлитель, какао, белок. Замесить эластичное тесто, выложить в форму, сформировать дно и бортики. Выпекать в духовке при 190 градусах 15 минут. Все ингредиенты для начинки взбить блендером и выложить на готовый корж. Выпекать при 180 градусах еще около 40-45 минут. Дать тарту остыть и поставить на пару часов в холодильник, а лучше на ночь.

Идеи для подарков на День святого Валентина

День святого Валентина — самый романтичный день года. И все мужчины стремятся сделать своим любимым женщинам особый подарок, который бы помог подчеркнуть силу их чувств.

Среди идей для подарка любимой на День влюбленных можно выбрать украшения, сертификаты на косметику, путешествие на выходные.