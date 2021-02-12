Погода на 12 февраля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине 12 февраля прогнозируют сильные осадки в виде снега.

На Западе ожидаются снегопады. Температура днем -12°….-10°, ночью -12°….-10°.

В северных регионах также осадки. Столбики термометров покажут днем -11°….-7°, ночью -11°….-7°.

Центральные области также будет засыпать снегом. Днем -9°…-2°, ночью -9°…-2°.

На Востоке страны пройдут дожди и мокрый снег. Столбики термометров покажут 3°…7°.

Жителям южных регионов стоит приготовиться снегопаду и морозам до -8. Однако на Херсонщине и Запорожье прогнозируют мокрый снег и 3°…5°.

Прогноз погоды на февраль

В феврале 2021 года синоптики прогнозируют умеренные морозы. Последний месяц зимы будет снежным, временами возможен снег с дождем.

Подробный прогноз погоды на февраль 2021 смотрите на Фактах ICTV.