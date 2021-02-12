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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Всемирный день радио: праздник 13 февраля

13 февраля отмечают Всемирный день радио. Эту дату выбрали, потому что в 1946 году впервые вышло в эфир Радио ООН. Также отмечают День рождения кинокамеры, День сладких снов, День мирового кино и Международный день ​​презерватива.

13 лютого

По церковному календарю верующие чтят память Святого Никиты. Его причислили к лику святых за то, что он сделал много добрых дел, жил скромно и проповедовал христианство.

Раньше люди верили, что именно в этот день шалят лешие. По поверьям, они способны оседлать конька на крыше, из-за чего дом может пошатнуться. Поэтому хозяева очень тщательно оберегали свои дома.

День ангела отмечают: Ян, Никита, Илья, Иван, Виктор, Афанасий.

Этот день стоит провести в кругу семьи, а также делать добрые дела.

Народные приметы на 13 февраля:

  • Ясная ночь 13 февраля — завтра будет солнечная погода.
  • Вороны громко кричат ​​- примета того, что будет метель.
  • Воробьи утепляют гнезда — будет холодно.
  • Если человек родился 13 февраля, он будет любить искусство.

Что нельзя делать 13 февраля:

  • Вечером нельзя выходить из дома, потому недоброжелатели могут вас сглазить.

Календарь праздников на февраль

Месяц февраль пестрит разнообразными праздниками. В календаре на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому украинцы не получат дополнительных выходных.

Однако, в феврале почти во всем мире отмечают один из самых романтических праздников — День святого Валентина.

Фото: Depositphotos

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