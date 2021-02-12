13 февраля отмечают Всемирный день радио. Эту дату выбрали, потому что в 1946 году впервые вышло в эфир Радио ООН. Также отмечают День рождения кинокамеры, День сладких снов, День мирового кино и Международный день презерватива.
По церковному календарю верующие чтят память Святого Никиты. Его причислили к лику святых за то, что он сделал много добрых дел, жил скромно и проповедовал христианство.
Раньше люди верили, что именно в этот день шалят лешие. По поверьям, они способны оседлать конька на крыше, из-за чего дом может пошатнуться. Поэтому хозяева очень тщательно оберегали свои дома.
День ангела отмечают: Ян, Никита, Илья, Иван, Виктор, Афанасий.
Этот день стоит провести в кругу семьи, а также делать добрые дела.
Народные приметы на 13 февраля:
- Ясная ночь 13 февраля — завтра будет солнечная погода.
- Вороны громко кричат - примета того, что будет метель.
- Воробьи утепляют гнезда — будет холодно.
- Если человек родился 13 февраля, он будет любить искусство.
Что нельзя делать 13 февраля:
- Вечером нельзя выходить из дома, потому недоброжелатели могут вас сглазить.
Календарь праздников на февраль
Месяц февраль пестрит разнообразными праздниками. В календаре на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому украинцы не получат дополнительных выходных.
Однако, в феврале почти во всем мире отмечают один из самых романтических праздников — День святого Валентина.