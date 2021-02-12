Европарламент призывает Украину присоединиться к Международному альянсу памяти жертв Холокоста

11 февраля Европейский парламент утвердил резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. В резолюции отмечаются успехи Украины по выполнению Соглашения и приводится ряд комментариев.

Среди прочего, в резолюцию включен пункт с призывом о присоединении Украины к Международному альянсу памяти жертв Холокоста (IHRA) и принятию Украиной определения антисемитизма IHRA. Также европарламентарии призвали Европейскую комиссию пригласить Украину присоединиться к программе Европа для граждан.

Включение этого пункта инициировал депутат Европейского парламента Влодзимеж Цимошевич и поддержала Рабочая группа Европарламента Бабий Яр – память ради будущего.

В частности, в документе говорится о призыве к Украине:

усилить память о жертвах Холокоста, присоединившись к Международному альянсу памяти жертв Холокоста (IHRA) и приняв определение антисемитизма IHRA;

продолжать чтить память о жертвах тоталитаризма.

Докладчиком по Украине выступил депутат из Германии от группы Европейской народной партии, сопредседатель группы Бабий Яр – память ради будущего Майкл Галер.

— Украина выбрала европейский путь. Мы вас в этом поддерживаем. Если у подавляющего большинства граждан Украины свой путь, этот путь необратимый. Только перспектива европейского образа жизни соответствует принципам стабильной демократии, – подчеркнул он.

По мнению члена Европарламента Володзимежа Цимошевича Украина достигла значительного прогресса за последние годы, и Европейский Союз должен продолжать поддерживать ее.

— Вот почему я настаивал на том, чтобы в отчете мы призвали Комиссию предоставить Украине доступ к программе Европа для граждан. Я считаю, что Украина должна помнить нашу общую историю Холокоста и чтить память своих жертв, приняв определение антисемитизма, предусмотренное IHRA, – подчеркнул Володзимеж Цимошевич.

Напомним, 13 января 2021 рабочая группа Европарламента Бабий Яр – Память ради будущего обнародовала декларацию по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января.

Декларацию подписали двенадцать членов Европейского парламента, представляющих три основные политические группы и девять государств-членов: Моника Бенёва, Майкл Галер, Петрас Ауштрявичюс, Влодзимеж Цимошевич, Рафаэль Глюксманн, Ханнес Хайде, Никлас Хербст, Лукаш Когут, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Эльжбета Лукачевска, Людмила Новак и Фредрик Рос.

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Еще раньше Рабочая группа Европарламента Бабий Яр – Память ради будущего заявила о принципиальной поддержке Мемориального центра Холокоста Бабий Яр отметила в его деятельности приверженность общеевропейским ценностям и его вклад в развитие толерантного общества.