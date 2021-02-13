День святого Валентина — как празднуют в разных странах

День святого Валентина отмечается в Западной Европе с XIII века, а в Украине эта традиция установилась с начала 90-х годов.

В Италии, откуда по легенде берет свое начало День влюбленных, 14 февраля считается “сладким” днем. Основными подарками являются конфеты, печенье и шоколадки в форме сердца.

Традиция дарить дорогим людям что-нибудь сладкое есть и в США. Сначала влюбленные обменивались марципанами, которые считались ценным презентом, поскольку сахар стоил дорого.

Когда сахар стали производить из сахарной свеклы, начали дарить красно-белые карамельные конфеты с написанными на них словами любви.

В 50-е года конфеты стали укладывать в картонные коробочки в форме сердца. При этом с Днем влюбленных поздравляют не только тех, с кем состоят в романтических отношениях, но и всех, кого просто любят – мам, пап, бабушек, дедушек и друзей.

А вот англичане поздравляют не только любимых людей, но и домашних животных. Популярными подарками считаются сладости в виде сердечек, открытки-валентинки и мягкие игрушки, особенно любимы медвежата Teddy.

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Валентинки популярны и у галантных французов. Кроме них, во Франции принято дарить белье, шоколадные муссы, конфеты, романтические путешествия, “счастливые” лотерейные билеты, нарезанную сердечками колбасу, розовые йогурты и прочие подобные вещи.

Также День Валентина считается наиболее удачным для предложения руки и сердца.

В Голландии в этот день женщина может сама подойти к мужчине и вежливо попросить жениться на ней. Если мужчина откажется, то обязан подарить даме шелковое платье.

В Японии День святого Валентина – это праздник только для мужчин. В этот день поздравления и подарки получают только они. Особенно ценится шоколад, сделанный своими руками.

Шоколадные подарки японцы четко разделяют на два вида: “гири” – “обязательный шоколад”, который дарят братьям, коллегам и друзьям, и “хонмей” – “шоколад с преимуществами”, который можно подарить только любимому мужчине. Через месяц в Японии наступает так называемый Белый день, когда мужчина должен сделать ответные подарки.

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В Уэльсе влюбленные вырезают из дерева ложку, украшают ее сердечками, ключами и замочными скважинами и дарят друг другу. Такой подарок буквально означает: “Ты нашел путь к моему сердцу”.

Поляки 14 февраля посещают Познаньскую метрополию, где, по поверью, покоятся мощи святого Валентина и находится его чудотворная икона. Они верят, что это паломничество помогает в любовных делах.

В Германии святой Валентин считается покровителем не влюбленных, а психически больных. В честь праздника немцы украшают психиатрические лечебницы алыми лентами, а в часовнях проводят специальное богослужение.

В Испании День всех влюбленных проходит 1 мая, и его неизменными символами считаются майское дерево и “королева”, избранная из числа самых красивых девушек.

В некоторых странах Дня святого Валентина и вовсе нет. Например, в Иране и Саудовской Аравии принимаются специальные меры для запрета праздника.

Лучший подарок на День святого Валентина для тех, кто связан романтическими отношениями, — предложение руки и сердца.

Неважно, как и где вы это сделаете, ведь главным в этой истории является не место, а любовь. Факты ICTV предлагают несколько оригинальных идей из кино.