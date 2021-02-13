5 мест для секса на День влюбленных

День влюбленных 2021 считают самым романтичным праздником в году. Идеальный вечер трудно представить без объятий и поцелуев любимого человека.

Чтобы разогреть чувства и страстно провести ночь, Факты ICTV собрали топ интересных мест, где можно заняться сексом в День святого Валентина вне дома.

Отель

Кто не мечтал заняться сексом в гостинице? Сняты десятки фильмов с сюжетом, где все начиналось с ночи в гостиничном номере.

Это всегда новая атмосфера, плюс можно позволить себе настоящий беспорядок, сбросить матрас на пол и устроить частную вечеринку без правил.

В отеле можно не сдерживать себя в громких ролевых играх — утром вам не стыдно перед соседями, потому что вы даже не знакомы.

Кинотеатр

Согласитесь, далеко не каждый фильм может заинтересовать больше, чем секс с любимым человеком. Покупайте билет на последний сеанс и запасайтесь поп-корном.

Кинотеатр — это одно из классических мест секса подростков, поэтому двойное наслаждение принесет ощущение возвращения в этот романтический возраст.

Только не забудьте убедиться, что у вас нет соседей на ближайших рядах.

Примерочная

Секс в магазине – одна из самых популярных мужских фантазий. День можно провести за шопингом, закончив покупки в магазине нижнего белья.

Затянуть любимого в примерочной, чтобы ближе рассмотреть и выбрать цвет бюстгальтера или трусиков, будет нетрудно.

Кабинки должны находиться в том месте, где за покупателями не наблюдают. Берегитесь видеокамер наблюдения, если, конечно, не хотите прославиться в соцсетях.

Музей

Секс в музее — эротическая мечта каждого интеллектуала. Во время экскурсии можно незаметно выманить своего любимого из толпы посетителей, чтобы отвести в любой пустой зал.

Заниматься сексом между экспонатов, которым несколько лет — вот что запомнится вам действительно надолго.

Если же в каждом зале вам встретятся мрачные смотрители, всегда можно воспользоваться уборной. Такую экскурсию не раз захочется повторить.

Парковка

Секс в автомобиле — это всегда азарт. Ощущения, будто вот-вот, и вас поймают, добавляют изрядной остроты.

Как вариант, это может быть паркинг возле торгового центра. В крупных городах построено немало жилых комплексов, где парковка расположена на высоком возвышении.

Это означает, что кроме горячего секса, вы также сможете насладиться видами вечернего города.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что можно подарить парню на День святого Валентина.