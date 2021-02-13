День ангела Виктории празднуют 13 февраля. Это имя имеет латинские корни и означает победительница.

Имя очень распространено на территории Украины. Его обладательницы — веселые и жизнерадостные личности, которые умеют ценить каждый момент жизни. Виктории с детства очень сообразительные девочки, всегда добиваются поставленных целей.

В именины Виктории 13 лютого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.

Читайте Календарь государственных праздников на 2021 год

Поздравления с Днем ангела Виктории в СМС

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Золотятся солнца блики:

Именины ведь у Вики!

Поздравляем! Поздравляем!

Быть успешною желаем!

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Прими, Викуля, поздравления!

Ты красоты и шарма идеал.

Пусть согревает душу вдохновение,

Достаток будет пусть не мал.

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От всей души желаю, Вика,

Тебе улыбок, позитива.

Всегда жить с радостью и шиком,

Свободно, круто и счастливо!

Поздравления с Днем ангела Виктории в открытках

Календарь церковных праздников на февраль

В православном календаре на февраль 2021 года есть только один большой праздник – Сретение Господне, который всегда отмечают 15 февраля.

Это один из девяти двунадесятых непереходящих праздников, то есть с неизменной датой. При этом в последний месяц зимы не будет официальных праздников и дополнительных выходных.

Полный календарь церковных праздников на февраль 2021, смотрите на сайте Факты ICTV.