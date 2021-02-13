День ангела Виктории празднуют 13 февраля. Это имя имеет латинские корни и означает победительница.
Имя очень распространено на территории Украины. Его обладательницы — веселые и жизнерадостные личности, которые умеют ценить каждый момент жизни. Виктории с детства очень сообразительные девочки, всегда добиваются поставленных целей.
В именины Виктории 13 лютого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.
Поздравления с Днем ангела Виктории в СМС
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Золотятся солнца блики:
Именины ведь у Вики!
Поздравляем! Поздравляем!
Быть успешною желаем!
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Прими, Викуля, поздравления!
Ты красоты и шарма идеал.
Пусть согревает душу вдохновение,
Достаток будет пусть не мал.
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От всей души желаю, Вика,
Тебе улыбок, позитива.
Всегда жить с радостью и шиком,
Свободно, круто и счастливо!
Поздравления с Днем ангела Виктории в открытках
Календарь церковных праздников на февраль
В православном календаре на февраль 2021 года есть только один большой праздник – Сретение Господне, который всегда отмечают 15 февраля.
Это один из девяти двунадесятых непереходящих праздников, то есть с неизменной датой. При этом в последний месяц зимы не будет официальных праздников и дополнительных выходных.
Полный календарь церковных праздников на февраль 2021, смотрите на сайте Факты ICTV.