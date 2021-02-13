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Факты / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День ангела Виктории — лучшие поздравления с именинами в СМС и открытках

День ангела Виктории празднуют 13 февраля. Это имя имеет латинские корни и означает победительница.

День ангела Виктории — лучшие поздравления с именинами в СМС и открытках

Имя очень распространено на территории Украины. Его обладательницы — веселые и жизнерадостные личности, которые умеют ценить каждый момент жизни. Виктории с детства очень сообразительные девочки, всегда добиваются поставленных целей.

В именины Виктории 13 лютого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.

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Поздравления с Днем ангела Виктории в СМС

***

Золотятся солнца блики:
Именины ведь у Вики!
Поздравляем! Поздравляем!
Быть успешною желаем!

***

Прими, Викуля, поздравления!
Ты красоты и шарма идеал.
Пусть согревает душу вдохновение,
Достаток будет пусть не мал.

***

От всей души желаю, Вика,
Тебе улыбок, позитива.
Всегда жить с радостью и шиком,
Свободно, круто и счастливо!

Поздравления с Днем ангела Виктории в открытках

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Календарь церковных праздников на февраль

В православном календаре на февраль 2021 года есть только один большой праздник – Сретение Господне, который всегда отмечают 15 февраля.

Это один из девяти двунадесятых непереходящих праздников, то есть с неизменной датой. При этом в последний месяц зимы не будет официальных праздников и дополнительных выходных.

Полный календарь церковных праздников на февраль 2021, смотрите на сайте Факты ICTV.

Фото: Pixabay

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