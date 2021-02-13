14 февраля во всем мире влюбленные празднуют самый романтический праздник года — День святого Валентина. Этот день наполнен романтикой, нежностью и заботой.

Несмотря на то, что этот праздник в Украине не является государственным, влюбленные все равно празднуют его в романтической атмосфере.

В этот день люди приветствуют друг друга, даря открытки — валентинки, и посвящая стихи. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах с Днем святого Валентина.

Не голуби летают в феврале,

Не зимние последние снежинки.

Кружат, кружат повсюду на земле

Послы любви — сердечки-валентинки.

Желаю всем любовь свою искать

И находить, и счастьем наслаждаться,

И никогда совсем не унывать,

И никогда с любовью не прощаться!

***

Тебя сегодня поздравляю

Я с Днем святого Валентина,

Тебе любви большой желаю,

Красивой, чистой и взаимной,

Пусть будут рядышком с тобою

Родные, дорогие люди,

Их никогда не обижай ты,

Ведь они очень тебя любят!

***

Желаю любви океаны,

Ведь мир без романтики пуст!

И если уж быть очень пьяным,

То только от пламенных чувств!

Пускай Валентин дарит много

Нежности, страсти и ласки!

Пускай любви вашей дорога

Будет счастливой, как в сказке!

***

Любви волшебный огонек

Не гаснет даже в феврале.

Сегодня Валентинов день

Мы празднуем по всей земле.

Пусть нежных чувств прекрасный свет

Пылает искренне в сердцах,

Желаю всем любовь найти

И не терять ее в снегах!

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5 идей из кино, как сделать предложение в День святого Валентина

Если же вы хотите сделать предложение своей любимой незабываемым и у вас мало идей, с этим может помочь старый добрый кинематограф. Представить и почувствовать себя одной из звезд Голливуда вполне возможно.

Факты ICTV предлагают пятерку оригинальных идей для предложения руки и сердца в День святого Валентина из популярных и романтических кинолент.