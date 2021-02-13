День ангела Богдана: поздравления в открытках

Ежегодно день ангела Богдана 2021 отмечают 13 февраля.
Имя Богдан имеет славянское происхождение и означает Богом данный.
Лучшие поздравления с днем ангела Богдана в открытках смотрите на Фактах ICTV.
Календарь праздников на февраль 2021
В полном календаре праздников на февраль 2021 больше десятка интересных дат.
Наиболее популярным праздником последнего месяца зимы является День святого Валентина (14 февраля).
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