PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Какой праздник 14 февраля

Главный праздник 14 февраля — это День святого Валентина. Дата приурочена романтике, любви и нежности.

день святого валентина

Кроме этого, в христианстве чтут память святого Тифона — покровителя любви и согласия.

Именины в этот день празднуют Василий, Давид, Николай, Петр, Тимофей.

Народные приметы 14 февраля

  • Небо в звездах — весна наступит нескоро.
  • Пошел снег — весной часто будут идти дожди.
  • Если найти пару птиц, то можно посмотреть, какой будет ваша вторая половинка:

Синички — суженый будет молодым, веселым и добрым;

Вороны — человек в зрелом возрасте и очень строгий;

Сороки — суженый будет легкомысленным и разговорчивым.

  • Звезды падают — весна будет теплой.
  • Если тепло — ближайший месяц также будет теплым.
  • Женитьба в этот день — к счастливому браку.
Читайте
Легенда о возникновении Дня святого Валентина

Что нельзя делать 14 февраля:

  • нельзя выносить мусор;
  • нельзя ссориться;
  • не стоит экспериментировать с внешностью: стричь или красить волосы.

Календарь праздников на февраль 2021

В полном календаре праздников на февраль 2021 больше десятка важных дат.

Интересные праздники последнего месяца зимы — День спонтанного проявления доброты и Международный день родного языка.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка