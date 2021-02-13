Главный праздник 14 февраля — это День святого Валентина. Дата приурочена романтике, любви и нежности.
Кроме этого, в христианстве чтут память святого Тифона — покровителя любви и согласия.
Именины в этот день празднуют Василий, Давид, Николай, Петр, Тимофей.
Народные приметы 14 февраля
- Небо в звездах — весна наступит нескоро.
- Пошел снег — весной часто будут идти дожди.
- Если найти пару птиц, то можно посмотреть, какой будет ваша вторая половинка:
Синички — суженый будет молодым, веселым и добрым;
Вороны — человек в зрелом возрасте и очень строгий;
Сороки — суженый будет легкомысленным и разговорчивым.
- Звезды падают — весна будет теплой.
- Если тепло — ближайший месяц также будет теплым.
- Женитьба в этот день — к счастливому браку.
Что нельзя делать 14 февраля:
- нельзя выносить мусор;
- нельзя ссориться;
- не стоит экспериментировать с внешностью: стричь или красить волосы.
Календарь праздников на февраль 2021
В полном календаре праздников на февраль 2021 больше десятка важных дат.
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