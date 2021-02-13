Главный праздник 14 февраля — это День святого Валентина. Дата приурочена романтике, любви и нежности.

Кроме этого, в христианстве чтут память святого Тифона — покровителя любви и согласия.

Именины в этот день празднуют Василий, Давид, Николай, Петр, Тимофей.

Народные приметы 14 февраля

Небо в звездах — весна наступит нескоро.

Пошел снег — весной часто будут идти дожди.

Если найти пару птиц, то можно посмотреть, какой будет ваша вторая половинка:

Синички — суженый будет молодым, веселым и добрым;

Вороны — человек в зрелом возрасте и очень строгий;

Сороки — суженый будет легкомысленным и разговорчивым.

Звезды падают — весна будет теплой.

Если тепло — ближайший месяц также будет теплым.

Женитьба в этот день — к счастливому браку.

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Что нельзя делать 14 февраля:

нельзя выносить мусор;

нельзя ссориться;

не стоит экспериментировать с внешностью: стричь или красить волосы.

Календарь праздников на февраль 2021

В полном календаре праздников на февраль 2021 больше десятка важных дат.

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