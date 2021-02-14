День ангела — Валентина 14 февраля: поздравления и значение имени

День святого Валентина во всем мире традиционно празднует 14 февраля, хотя православная церковь отмечает этот день 12 августа.

Православные в своих богослужениях вспоминают о трех подвижниках с именем Валентин, которые жили в начале тысячелетия.

Значение имени Валентин

Имя Валентин имеет латинское происхождение от слова valens и означает “здоровый” или “сильный”.

Это имя больше всего распространено в Беларуси, Украине, России, Италии, Франции.

В английском языке имя Валентин пишется как Valentine и читается как Валентайн. Самая популярная уменьшительная форма — Val, что читается как Вел.

В Украине распространена короткая форма имени — Валя и употребляется одинаково как для мужского, так и для женского имени.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления для Валентинов в открытках и СМС.

Поздравления с днем Валентина в СМС

Валентин, будь как прежде веселым и ласковым, и на веки счастливым будь. В этот день прекрасный и радостный, все заботы свои позабудь.

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Валентин, в твой чудесный день рождения сердечно поздравляю и желаю, чтобы улыбками теплыми наполнилось ваше сердце. Чтобы радость, тепло и уют правили в нем!

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Валентин, в этот день желаю тебе: всего — всего, самого — самого и много — много!

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Валентин, пожелания наши кратки: быть здоровым, живи в достатке.

Календарь праздников на февраль

Месяц февраль пестрит разнообразными праздниками. В календаре на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому украинцы не получат дополнительных выходных.

Однако, в феврале почти во всем мире отмечают один из самых романтических праздников — День святого Валентина.