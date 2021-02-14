В День святого Валентина, 14 февраля, Google создал праздничный дудл, посвященный всем влюбленным.

На стартовой странице Google рядом с названием поисковика появились розовые, красные и золотистые сердца. Само название Google также стало розовым.

Выбрали такой дизайн не случайно, ведь главным символом Дня святого Валентина является красное сердечко. Именно в его форме все влюбленные 14 февраля дарят друг другу праздничные открытки — валентинки.

Хотя в мире этот праздник отмечают по-разному. К примеру, на Филиппинах День святого Валентина празднуют целую неделю — устраивают свадьбы, фотосессии и застолья.

А в Эстонии в этот день поздравляют друг друга не только влюбленные. Валентинки и подарки дарят членам семьи, друзьям и коллегам.

Но все же в День влюбленных всем хочется создать романтическую и уютную атмосферу. А помочь в этом могут пять фильмов о любви, которые прекрасно дополнят праздничный вечер.