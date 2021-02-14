День святого Валентина все влюбленные отмечают 14 февраля. Если же ваш любимый человек далеко, и вы не можете лично поздравить с праздником, выскажите свои чувства в открытках.

Кроме того, открытку на День влюбленных можно добавить к подарку.

Факты ICTV собрали для вас самые романтические поздравления с Днем святого Валентина.

14 февраля все влюбленные отмечают День святого Валентина. В этот день многие люди признаются в любви и делают предложение руки и сердца на День влюбленных.

Чаще всего предложения на улице или перед большим количеством людей неожиданные.