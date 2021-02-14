Меню на природу: что приготовить на день рождения

Празднование дня рождения на природе может стать отличным вариантом для создания семейной и теплой атмосферы. Такой вариант подходит для людей, которые любят проводить время на свежем воздухе и наслаждаться природой. Что нужно сделать для того, чтобы этот день прошел незабываемо и легко?

Одним из ключевых аспектов является создание праздничного стола. Как выбрать и правильно приготовить блюда в этот день, чтобы родные были сыты и наслаждались праздником?

Факты ICTV подготовили подборку рецептов блюд, которые легко готовятся и идеально подходят для празднования дня рождения.

Меню для дня рождения на природе

Прежде всего нужно составить меню с учетом возможностей приготовления пищи на природе. Здесь не подойдут жирные и питательные блюда или супы.

Идеальным вариантом станут холодные закуски, сэндвичи и их разновидности, овощные и фруктовые нарезки, хумус, хлеб, лаваш и сырные продукты. Для удобства ингредиенты необходимо подготовить заранее, а каждое блюдо следует отдельно запаковать в герметично закрытые лотки.

Важно учитывать количество людей, которые будут на празднике вместе с вами. Также важно понимать предпочтения гостей и составлять меню с учетом ваших финансовых возможностей

Сэндвичи

Готовить это блюдо очень легко, а начинку можно подобрать в зависимости от предпочтений человека.

Популярные начинки для сэндвичей:

лосось с крем-сыром и бальзамическим соусом;

авокадо с помидорами и сыром фета;

индейка с моцареллой и свежими огурцами;

тунец с майонезом, консервированным огурцом и яйцом.

Для этого вам понадобятся следующие инциденты:

хлеб для тостов;

лосось или другая красная рыба;

сыры: моцарелла, фета или сулугуни;

тунец или индейка;

свежие и консервированные огурцы;

майонез или жирная сметана;

яйца.

Способ приготовления:

Хлеб необходимо нарезать тонкими ломтиками, после этого равномерно распределить начинку.

Сэндвич из консервированного тунца, яйца и огурца

Ингредиенты:

хлеб для тостов;

консервированный тунец;

свежие или маринованные огурцы;

вареные яйца;

майонез или зерновая горчица.

На один кусочек хлеба необходимо положить консервированный тунец и порезанные огурцы. Второй кусочек тонко смазываем майонезом, а сверху кладем нарезанное яйцо. После этого куски хлеба следует соединить.

Все, ваш сэндвич готов.

Рулеты из лаваша

Это прекрасная и легкая в приготовлении закуска. Лаваш — это тонкий армянский хлеб, который отлично сочетается с любыми начинками. Такие закуски можно сделать как с соленой, так и со сладкой начинкой.

Популярные начинки для рулетов из лаваша:

сыры: моцарелла, крем-сыр, сулугуни и гауда;

свежие овощи: помидоры, красный перец, огурцы;

грибы;

мясо и рыба.

Рецепт рулетов с лососем, крем-сыром и зеленью

Ингредиенты:

армянский лаваш;

красная рыба;

крем-сыр;

зелень.

Для приготовления этого блюда необходимо равномерно распределить крем-сыр на листе лаваша и посыпать его измельченной зеленью. Затем нужно положить тонко нарезанные ломтики лосося и замотать все в один большой рулет.

Далее необходимо нарезать рулет на кусочки.

Рецепт рулета с шоколадной пастой, бананами и клубникой

Ингредиенты:

армянский лаваш;

бананы;

клубника;

шоколадная или ореховая паста.

Для этой закуски необходимо намазать ореховую или шоколадную пасту на лист лаваша, положить на него нарезанные кусочки фруктов: бананов, клубники или яблок и замотать все в рулет. После этого его можно нарезать на кусочки.

Брускетта с запеченным баклажаном и помидорами

Вкусная и легкая в приготовлении итальянская закуска. Для ее приготовления необходимо подготовить такие ингредиенты:

белый хлеб;

оливковое масло;

помидоры;

баклажаны;

черный перец и соль;

чеснок.

Способ приготовления

На подрумяненный на гриле хлеб кладем нарезанные кубиками свежие помидоры, предварительно поджаренный баклажан и зубчик чеснока.

После этого брускетту следует полить оливковым маслом и посолить.

Нарезка из овощей

Эта холодная закуска очень полезна и не требует много времени для приготовления. Для ее приготовления необходимо тонко нарезать разнообразные свежие овощи: помидоры, огурцы, морковь, перец и сельдерей.

Чтобы закуска стала более питательной, рядом с овощами можно положить хумус, которым гости смогут смазывать овощи.

Запеченные овощи на гриле

Для этого рецепта необходимо взять с собой на природу гриль. Нарезанные овощи следует равномерно распределить на гриле и обжарить на огне с каждой стороны по 3-4 минуты.

Картошка, запеченная на костре

Каждую картофелину следует посолить добавить небольшой кусочек масла и завернуть в фольгу. Лучше брать картофель небольших размеров, тогда он быстрее запечется.

После чего картошку необходимо положить в огонь и оставить запекаться на 20 минут.

Лимонад с мятой

Лимонад может стать отличной альтернативой газированным напиткам. А еще — они хорошо освежают. Для приготовления лимонада необходимо заранее подготовить все ингредиенты и смешать их непосредственно на природе.

Ингредиенты:

1 литр воды;

50 грамм сахара или сахарозаменителя;

лимон;

свежая мята;

1 литр спрайта.

Рецепт приготовления лимонного лимонада

В большую емкость положите сахар и залейте водой. После этого добавьте в напиток тонко нарезанный лимон и спрайт. В самом конце добавьте тонко нарезанную мяту и кусочки льда.