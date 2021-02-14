Меню на природу: что приготовить на день рождения

Празднование дня рождения на природе может стать отличным вариантом для создания семейной и теплой атмосферы. Такой вариант подходит для людей, которые любят проводить время на свежем воздухе и наслаждаться природой. Что нужно сделать для того, чтобы этот день прошел незабываемо и легко?
Одним из ключевых аспектов является создание праздничного стола. Как выбрать и правильно приготовить блюда в этот день, чтобы родные были сыты и наслаждались праздником?
Факты ICTV подготовили подборку рецептов блюд, которые легко готовятся и идеально подходят для празднования дня рождения.
Меню для дня рождения на природе
Прежде всего нужно составить меню с учетом возможностей приготовления пищи на природе. Здесь не подойдут жирные и питательные блюда или супы.
Идеальным вариантом станут холодные закуски, сэндвичи и их разновидности, овощные и фруктовые нарезки, хумус, хлеб, лаваш и сырные продукты. Для удобства ингредиенты необходимо подготовить заранее, а каждое блюдо следует отдельно запаковать в герметично закрытые лотки.
Важно учитывать количество людей, которые будут на празднике вместе с вами. Также важно понимать предпочтения гостей и составлять меню с учетом ваших финансовых возможностей
Сэндвичи
Готовить это блюдо очень легко, а начинку можно подобрать в зависимости от предпочтений человека.
Популярные начинки для сэндвичей:
- лосось с крем-сыром и бальзамическим соусом;
- авокадо с помидорами и сыром фета;
- индейка с моцареллой и свежими огурцами;
- тунец с майонезом, консервированным огурцом и яйцом.
Для этого вам понадобятся следующие инциденты:
- хлеб для тостов;
- лосось или другая красная рыба;
- сыры: моцарелла, фета или сулугуни;
- тунец или индейка;
- свежие и консервированные огурцы;
- майонез или жирная сметана;
- яйца.
Способ приготовления:
Хлеб необходимо нарезать тонкими ломтиками, после этого равномерно распределить начинку.
Сэндвич из консервированного тунца, яйца и огурца
Ингредиенты:
- хлеб для тостов;
- консервированный тунец;
- свежие или маринованные огурцы;
- вареные яйца;
- майонез или зерновая горчица.
На один кусочек хлеба необходимо положить консервированный тунец и порезанные огурцы. Второй кусочек тонко смазываем майонезом, а сверху кладем нарезанное яйцо. После этого куски хлеба следует соединить.
Все, ваш сэндвич готов.
Рулеты из лаваша
Это прекрасная и легкая в приготовлении закуска. Лаваш — это тонкий армянский хлеб, который отлично сочетается с любыми начинками. Такие закуски можно сделать как с соленой, так и со сладкой начинкой.
Популярные начинки для рулетов из лаваша:
- сыры: моцарелла, крем-сыр, сулугуни и гауда;
- свежие овощи: помидоры, красный перец, огурцы;
- грибы;
- мясо и рыба.
Рецепт рулетов с лососем, крем-сыром и зеленью
Ингредиенты:
- армянский лаваш;
- красная рыба;
- крем-сыр;
- зелень.
Для приготовления этого блюда необходимо равномерно распределить крем-сыр на листе лаваша и посыпать его измельченной зеленью. Затем нужно положить тонко нарезанные ломтики лосося и замотать все в один большой рулет.
Далее необходимо нарезать рулет на кусочки.
Рецепт рулета с шоколадной пастой, бананами и клубникой
Ингредиенты:
- армянский лаваш;
- бананы;
- клубника;
- шоколадная или ореховая паста.
Для этой закуски необходимо намазать ореховую или шоколадную пасту на лист лаваша, положить на него нарезанные кусочки фруктов: бананов, клубники или яблок и замотать все в рулет. После этого его можно нарезать на кусочки.
Брускетта с запеченным баклажаном и помидорами
Вкусная и легкая в приготовлении итальянская закуска. Для ее приготовления необходимо подготовить такие ингредиенты:
- белый хлеб;
- оливковое масло;
- помидоры;
- баклажаны;
- черный перец и соль;
- чеснок.
Способ приготовления
На подрумяненный на гриле хлеб кладем нарезанные кубиками свежие помидоры, предварительно поджаренный баклажан и зубчик чеснока.
После этого брускетту следует полить оливковым маслом и посолить.
Нарезка из овощей
Эта холодная закуска очень полезна и не требует много времени для приготовления. Для ее приготовления необходимо тонко нарезать разнообразные свежие овощи: помидоры, огурцы, морковь, перец и сельдерей.
Чтобы закуска стала более питательной, рядом с овощами можно положить хумус, которым гости смогут смазывать овощи.
Запеченные овощи на гриле
Для этого рецепта необходимо взять с собой на природу гриль. Нарезанные овощи следует равномерно распределить на гриле и обжарить на огне с каждой стороны по 3-4 минуты.
Картошка, запеченная на костре
Каждую картофелину следует посолить добавить небольшой кусочек масла и завернуть в фольгу. Лучше брать картофель небольших размеров, тогда он быстрее запечется.
После чего картошку необходимо положить в огонь и оставить запекаться на 20 минут.
Лимонад с мятой
Лимонад может стать отличной альтернативой газированным напиткам. А еще — они хорошо освежают. Для приготовления лимонада необходимо заранее подготовить все ингредиенты и смешать их непосредственно на природе.
Ингредиенты:
- 1 литр воды;
- 50 грамм сахара или сахарозаменителя;
- лимон;
- свежая мята;
- 1 литр спрайта.
Рецепт приготовления лимонного лимонада
В большую емкость положите сахар и залейте водой. После этого добавьте в напиток тонко нарезанный лимон и спрайт. В самом конце добавьте тонко нарезанную мяту и кусочки льда.