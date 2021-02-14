День компьютерщика в Украине: поздравления в СМС и открытках

День компьютерщика отмечают ежегодно 14 февраля. Этот праздник не является официальным, однако его отмечают во многих странах мира.

В 2021 году профессиональный праздник программистов и специалистов IT приходится на воскресенье.

День компьютерщика начали отмечать с 1946 года, когда был продемонстрирован первый рабочий компьютер ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And Calculator).

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В этот день стоит поздравить с профессиональным праздником людей, работающих с компьютерами, являющихся программистами и специалистами IT.

Факты ICTV подготовили поздравления в открытках и СМС с Днем компьютерщика.

Поздравления в СМС:

Поздравляем с Днем компьютерщика! Пусть работа всегда приносит удовольствие и деньги. Профессионального роста и постоянного совершенствования.

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С профессиональным праздником! Пусть в работе всегда все удается, легкого и быстрого роста, достижения новых высот.

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С Днем компьютерщика! Пусть профессия никогда не надоедает, становится все более востребованной и престижной. Желаю, чтобы все складывалось и получалось в профессиональной жизни.

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Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю, чтобы профессиональный путь увенчивался только успехами, большими достижениями. Пусть всегда будут силы и вдохновение двигаться вперед.

Поздравления в открытках:

Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 насчитывается 14 памятных дат. В последнем месяце зимы отмечают Международный день онкобольного ребенка (15 февраля), День чествования участников боевых действий на территории других государств (15 февраля), Всемирный день социальной справедливости (20 февраля) и Международный день поддержки жертв преступлений (22 февраля).