День святого Валентина тот праздник, когда можно, не стесняясь, признаться в своих чувствах или лишний раз напомнить второй половинке и своем отношении.

14 февраля принято с самого утра поздравлять возлюбленных, а окружающим желать крепкой любви.

Одним из главных атрибутов этого праздника является валентинки — лаконичные, поздравительные открытки, которые часто выполнены в форме сердца. Также у влюбленных принято дарить цветы, сладости и другие подарки. Однако пандемия коронавируса диктует свои правила жизни, поэтому у большинства людей не будет возможности поздравить близких с этим праздник любви.

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Остается только один варианты — поздравления в онлайн-формате. Для этого Факты ICTV создали оригинальные поздравления с Днем святого Валентина в открытках.

Открытки с Днем святого Валентина:

Подарок на День святого Валентина 2021