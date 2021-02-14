PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Что приготовить на романтический ужин ко Дню святого Валентина

День святого Валентина считается одним из самых романтичных праздников в году. В этот день каждый хочет как-то по-особенному порадовать свою вторую половинку.

Что приготовить на романтический ужин ко Дню святого Валентина

Что приготовить на День Влюбленных — частый вопрос, которым задаются пары. Ведь хочется, что бы было и вкусно, и красиво, и, желательно, легко в приготовлении, поскольку времени обычно не так много.

Мы собрали для вас несколько простых рецептов на романтический ужин ко Дню святого Валентина.

Канапе Сердечки

Что приготовить на романтический ужин ко Дню Святого Валентина 2020

Фото: Depositphotos

Ингредиенты: 

  • черный хлеб — 4 ломтика;
  • сливочный сыр — 4 ч. л;
  • огурец — 4 ломтика;
  • красная икра — 4 ч. л;
  • мята.

Приготовление:

  1. Вырезать с помощью выемок для печенья сердечки из черного хлеба.
  2. Намазать хлеб сливочным сыром.
  3. Выложить на каждый кусочек хлеба по тонкому ломтику огурца.
  4. Украсить закуску икрой и веточками мяты.

Салат Мужской каприз

Что приготовить на романтический ужин ко Дню Святого Валентина 2020

Фото: Kleo

Ингредиенты: 

  • говядина – 200 г;
  • яйца – 4 шт.;
  • лук – 2 головки;
  • майонез;
  • уксус 6%;
  • сыр твердый – 150 г;
  • соль, перец.

Приготовление: 

  1. Отварить говядину до готовности со специями и солью.
  2. Лук нарезать мелко, выложить в емкость и залить смесью воды с уксусом, оставить мариноваться.
  3. Остудить говядину и нарезать ее небольшими кубиками.
  4. Отваренные вкрутую яйца натереть на крупной терке.
  5. Собрать салат: выложить слой говядины, затем маринованный лук, нанести майонезную сетку.
  6. Сверху положить слой натертых яиц. Покрыть сырным слоем, натерев предварительно сыр на крупной терке.
  7. Слои в таком порядке повторить еще два раза.
Читайте
Как сделать предложение в День святого Валентина: 5 оригинальных идей из кино

Десерт из желе

Что приготовить на романтический ужин ко Дню Святого Валентина 2020

Фото: Kleo

Ингредиенты:

  • вишневое желе — 1 пачка;
  • желатин — 1 пакет;
  • сметана — 2 ст. л;
  • сахар — 1 ст. л.

Приготовление: 

  1. Развести желе в воде согласно инструкции.
  2. В приготовленные наклоненные бокалы налить вишневое желе до половины объема и убрать в холодильник на 30 минут.
  3. Развести в 150 мг воды желатин до полного растворения.
  4. Смешать сметану с сахаром. Когда сахар полностью растворится, добавить в смесь остывшее желе.
  5. Достать из холодильника бокалы с фруктовым желе и дополнить их белым желе.
  6. Поставить в холодильник на несколько часов.

Клубника в шоколаде

Что приготовить на романтический ужин ко Дню Святого Валентина 2020

Фото: Grandkulinar

Ингредиенты: 

  • клубника — 8 ягод;
  • крекеры — 1 ст;
  • миндаль — 1 ст;
  • растопленный шоколад — 115 гр.

Приготовление: 

  1. Распределить среди мисок толченые крекеры, миндаль и расплавленный шоколад.
  2. Подготовить деревянную доску для подачи: накрыть ее листом вощеной бумаги.
  3. Окунуть клубнику сначала в шоколад, а затем в посыпку.

День святого Валентина влюбленные ежегодно отмечают 14 февраля. Происхождение праздника связано с несколькими легендами, но самым популярным является предание о священнике Валентине.

О том, как возникла традиция праздновать День влюбленных, читайте на сайте Факты ICTV.

Фото: Pixabay

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка