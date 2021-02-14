Милое сообщение способно не только задать настроение на весь день, но и напомнить о вас дорогому человеку. Будь то День влюбленных, ваша годовщина знакомства или беззаботное утро пятницы — короткое СМС любимому человеку всегда будет кстати.

Если фантазия на красивые слова иссякла, воспользуйтесь нашими шпаргалками.

Самые добрые и оригинальные поздравления собраны в материале Фактов ICTV.

СМС с добрым утром для любимой

Синоптики обещали отличную погоду, но пока ты спишь, мы не дождемся солнышка! С добрым утром, самая ласковая и любимая!

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Просыпайся, любимая! Пусть этот солнечный день будет наполнен яркими красками! Жду вечера, чтобы скорее тебя обнять и поцеловать!

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Доброе утро, необыкновенная! Пусть с твоего лица весь день не сходит улыбка! Ты — моя путеводная звезда!

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Солнышко, с добрым утром! Свети сегодня ярко! Ты — мое вдохновение!

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Хочу, чтобы моя любовь украшала тебя круче Gucci! Чтобы глаза сияли ярче звезд! Чтобы ты никогда не сомневалась в моих чувствах. Доброе утро!

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Больше не хочу засыпать и просыпаться без тебя. Соскучился.

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Хочу бродить с тобой по старым улочкам, гулять под дождем и кушать в парке сладкую вату. Хочу крепко обнимать и никогда не отпускать. Ты — мое все!

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С добрым утром, любовь моя! Ничего не бойся, я с тобой каждую минуту! Пусть этот день будет незабываемым!

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Доброе утро, моя самая нежная, самая добрая, самая красивая! Хочу, чтобы сегодня ты улыбалась и ничто не смогло испортить тебе настроение! Целую!

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Любимая, просыпайся! Без твоей улыбки и звонкого смеха все дела идут не в лад. Ты нужна мне сейчас и всегда! Люблю!

СМС с добрым утром для любимого

С добрым утром, мой волшебник! Пусть день будет наполнен радостью и легкостью! Начни день с чашки ароматного кофе и пусть все дела идут, как по маслу!

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Доброе утро, мой супермен! Пусть энергия бьет ключом, а все вопросы сегодня решаются легко и с улыбкой! Верю в тебя!

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Просыпайся, любимый! Впереди самый лучший день! Заряжаю это сообщение на бодрость, улыбки и отличное настроение!

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Доброе утро, солнышко! Пришло время писать новую главу жизни. Надеюсь, обо мне в ней тоже будет пара строк. Хорошего дня!

* * *

Пусть это сообщение подарит утреннюю бодрость и силы для воплощения планов. Помни, что я всегда рядом!

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Любимый, с добрым утром! Обнимаю и желаю тебе продуктивного дня! Надеюсь, моя любовь согревает и вдохновляет, даже когда я далеко!

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Пусть все встречи пройдут гладко! Пусть бизнес радует достижениями, а новые идеи бьют ключом! Любимый, у тебя сегодня все получится!

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Доброе утро, лучший мужчина на Земле! Сегодня проснулась с мыслями о тебе! Жутко соскучилась и жду нашей встречи. Целую! Хорошего дня!

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Я сегодня проспала и не успела насладиться завтраком и выпить ароматного кофе. Но оставить тебя без весточки я не могла. Надеюсь, у тебя будет незабываемый день! Целую!

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Попросила солнышко поцеловать тебя в носик и укутать теплом, пока меня нет рядом. Вечером наверстаю. Пусть утро будет добрым и бодрым! Люблю тебя!

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