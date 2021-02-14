День святого Валентина, или День влюбленных, традиционно празднуют 14 февраля.

В этот день принято говорить о самом важном своим любимым.

Поздравления помогут выразить самые сокровенные чувства словами. Лучшие СМС-поздравления с Днем святого Валентина — далее в материале.

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В день святого Валентина

Пусть любовь тебя настигнет!

Пусть Амур стрелу пошлет,

Прямо в сердце попадет!

Пусть проснутся чувства те,

Что томились в глубине…

Как вселенной бесконечность,

Пусть любовь продлится вечно!

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В день святого Валентина

Пусть сбываются мечты,

Не пройдет любовь пусть мимо

И в душе цветут цветы!

Пусть счастливый этот праздник

Принесет вестей прекрасных,

Станет маленькою сказкой,

Где все радостно и ясно!

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С Днем влюбленных поздравляю.

Чувств вам искренних желаю,

Самых светлых и красивых,

Глаз сияющих, счастливых.

Берегите чувства ваши.

Станут пусть они лишь краше,

Слаще, чище и теплее.

Станут пусть сердца роднее.

Вы друг другом наслаждайтесь,

Верьте в чудо, улыбайтесь,

Смейтесь, искренне любите

И друг друга берегите!

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С Днем влюбленных поздравляю,

И большой любви желаю,

Прочь прогонит пускай стужу,

Рядом будет тот, кто нужен!

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Пускай мелодия любви

Вас унесет в миры далекие,

Там будут сказочные дни

И чувства крепкие, глубокие!

Подарит День влюбленных радость

И счастье, о каком мечталось!

Праздник влюбленных — для всех

Существует стереотип: одинокие люди ненавидят День святого Валентина. Однако любить — это одно из важнейших чувств, и на это заслуживает каждый из нас.

Для этого Факты ICTV собрали самые интересные советы, как отпраздновать День святого Валентина 2021 людям без пары, которые не хотят оставаться наедине.