День святого Валентина, или День влюбленных, традиционно празднуют 14 февраля.
В этот день принято говорить о самом важном своим любимым.
Поздравления помогут выразить самые сокровенные чувства словами. Лучшие СМС-поздравления с Днем святого Валентина — далее в материале.
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В день святого Валентина
Пусть любовь тебя настигнет!
Пусть Амур стрелу пошлет,
Прямо в сердце попадет!
Пусть проснутся чувства те,
Что томились в глубине…
Как вселенной бесконечность,
Пусть любовь продлится вечно!
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В день святого Валентина
Пусть сбываются мечты,
Не пройдет любовь пусть мимо
И в душе цветут цветы!
Пусть счастливый этот праздник
Принесет вестей прекрасных,
Станет маленькою сказкой,
Где все радостно и ясно!
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С Днем влюбленных поздравляю.
Чувств вам искренних желаю,
Самых светлых и красивых,
Глаз сияющих, счастливых.
Берегите чувства ваши.
Станут пусть они лишь краше,
Слаще, чище и теплее.
Станут пусть сердца роднее.
Вы друг другом наслаждайтесь,
Верьте в чудо, улыбайтесь,
Смейтесь, искренне любите
И друг друга берегите!
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С Днем влюбленных поздравляю,
И большой любви желаю,
Прочь прогонит пускай стужу,
Рядом будет тот, кто нужен!
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Пускай мелодия любви
Вас унесет в миры далекие,
Там будут сказочные дни
И чувства крепкие, глубокие!
Подарит День влюбленных радость
И счастье, о каком мечталось!
Праздник влюбленных — для всех
Существует стереотип: одинокие люди ненавидят День святого Валентина. Однако любить — это одно из важнейших чувств, и на это заслуживает каждый из нас.
Для этого Факты ICTV собрали самые интересные советы, как отпраздновать День святого Валентина 2021 людям без пары, которые не хотят оставаться наедине.