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Факты / Lifestyle
Марина Корзун |

Поздравления с Днем святого Валентина в СМС

День святого Валентина, или День влюбленных, традиционно празднуют 14 февраля.

Поздравления с Днем святого Валентина в смс

В этот день принято говорить о самом важном своим любимым.

Поздравления помогут выразить самые сокровенные чувства словами. Лучшие СМС-поздравления с Днем святого Валентина — далее в материале.

В день святого Валентина
Пусть любовь тебя настигнет!
Пусть Амур стрелу пошлет,
Прямо в сердце попадет!

Пусть проснутся чувства те,
Что томились в глубине…
Как вселенной бесконечность,
Пусть любовь продлится вечно!

В день святого Валентина
Пусть сбываются мечты,
Не пройдет любовь пусть мимо
И в душе цветут цветы!

Пусть счастливый этот праздник
Принесет вестей прекрасных,
Станет маленькою сказкой,
Где все радостно и ясно!

С Днем влюбленных поздравляю.
Чувств вам искренних желаю,
Самых светлых и красивых,
Глаз сияющих, счастливых.

Берегите чувства ваши.
Станут пусть они лишь краше,
Слаще, чище и теплее.
Станут пусть сердца роднее.

Вы друг другом наслаждайтесь,
Верьте в чудо, улыбайтесь,
Смейтесь, искренне любите
И друг друга берегите!

С Днем влюбленных поздравляю,
И большой любви желаю,
Прочь прогонит пускай стужу,
Рядом будет тот, кто нужен!

Пускай мелодия любви
Вас унесет в миры далекие,
Там будут сказочные дни
И чувства крепкие, глубокие!
Подарит День влюбленных радость
И счастье, о каком мечталось!

Праздник влюбленных — для всех

Существует стереотип: одинокие люди ненавидят День святого Валентина. Однако любить — это одно из важнейших чувств, и на это заслуживает каждый из нас.

Для этого Факты ICTV собрали самые интересные советы, как отпраздновать День святого Валентина 2021 людям без пары, которые не хотят оставаться наедине.

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