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Факты / Lifestyle
Владислав Бомбела |

Какой праздник 15 февраля

В Украине 15 февраля отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств, который был установлен в 2004 году.

Какой праздник 15 февраля

Также 15 февраля отмечают Всемирный день онкобольного ребенка, основной целью которого является информирование общества о проблемах онкологических болезней у детей.

Православные христиане сегодня отмечают Сретение Господне. Считается, что именно 15 февраля в Иерусалимский храм принесли Иисуса Христа, который был еще младенцем.

Именины в этот день празднуют Гавриил и Агафодор.

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Народные приметы на 15 февраля:

  • если в этот день не видно Солнца — к суровым морозам;
  • на Сретение холодно — жди теплой весны скоро;
  • вода капает с крыш — будет затяжная весна;
  • сосульки под крышами предвещают хороший урожай кукурузы;
  • ветер на Сретение — к хорошему урожаю плодовых деревьев.

Что нельзя делать 15 февраля:

  • на Сретение нельзя отправляться в дальний путь, ведь тогда не скоро вернешься домой;
  • на Сретение нельзя ругаться и ссориться.

Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.

Однако в этом месяце много профессиональных праздников и других важных дат. Более того, именно в феврале мир отмечает самый романтичный праздник — День святого Валентина.

Фото: Depositphotos

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