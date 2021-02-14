В Украине 15 февраля отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств, который был установлен в 2004 году.

Также 15 февраля отмечают Всемирный день онкобольного ребенка, основной целью которого является информирование общества о проблемах онкологических болезней у детей.

Православные христиане сегодня отмечают Сретение Господне. Считается, что именно 15 февраля в Иерусалимский храм принесли Иисуса Христа, который был еще младенцем.

Именины в этот день празднуют Гавриил и Агафодор.

Читайте Церковный календарь на февраль 2021

Народные приметы на 15 февраля:

если в этот день не видно Солнца — к суровым морозам;

на Сретение холодно — жди теплой весны скоро;

вода капает с крыш — будет затяжная весна;

сосульки под крышами предвещают хороший урожай кукурузы;

ветер на Сретение — к хорошему урожаю плодовых деревьев.

Что нельзя делать 15 февраля:

на Сретение нельзя отправляться в дальний путь, ведь тогда не скоро вернешься домой;

на Сретение нельзя ругаться и ссориться.

Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.

Однако в этом месяце много профессиональных праздников и других важных дат. Более того, именно в феврале мир отмечает самый романтичный праздник — День святого Валентина.