15 февраля христиане отмечают Сретение Господне, встречу Симеона с маленьким Иисусом Христом.

Во время церковного богослужения необходимо освящать свечи. После этого их раздают прихожанам.

По одному из поверий, освященные в этот день свечи уберегут дом от бурь, людей — от болезней и сглазов, а посевы — от града и сильных ветров.

Такие свечи хранились дома и зажигались только при непогоде, природных катаклизмах, во время сложных родов или же при смерти человека.

Народные приметы

Сильный ветер на Сретение Господне — плохой знак для урожая.

Ясная и тихая погода сулит хороший год для пасечников.

Если ночь перед праздником выдалась ясной, значит будет в этом году большой урожай фруктов.

Читайте Календарь праздников на февраль 2021

Те, кто отправляются в дальнюю дорогу на праздник, могут не скоро вернуться домой.

Если на Сретение Господне будет сильный снегопад, то вместе с весной придут и дожди.

Что нельзя делать на Сретение Господне

В этот праздник нельзя скучать, поскольку издревле верили в то, что во время него нужно веселиться.

Нельзя в этот день заниматься тяжелой работой, кроме той, что делается на благо других людей.

Не стоит на Сретение Господне класть деньги на кухонный стол, иначе удача может уйти из вашего дома.

В церковном календаре 2021 мы описали, когда Масленица, многодневные и однодневные посты, а также выяснили, в какие дни нужно поминать умерших родственников.