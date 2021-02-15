Clubhouse (Клабхаус): что это такое и зачем нужны инвайты

В мире стремительно набирает популярность новая и пока закрыта социальная сеть Clubhouse. Что о ней известно, зачем нужны инвайты, а также при чем здесь Илон Маск — специально для бумеров и не только объясняют Факты ICTV.

Что такое Clubhouse

Clubhouse (Клабхаус) — это социальная сеть, которая предназначена для голосового общения. Приложение запустили только в 2020 году. Если компанию по состоянию на декабрь 2020 года оценивали в $100 млн, то уже в конце января 2021-го ее стоимость взлетела до $1 млрд.

В декабре 2020 года у приложения было 600 тыс. пользователей, а в феврале 2021-го количество зарегистрированных пользователей возросло до 2 млн.

К слову, пока разработчики предлагают скачать приложение (пользоваться вы им просто все равно не сможете) только на базу IOS. Версию для Android обещают доработать позже.

Почему Clubhouse остается закрытой соцсетью — объяснение от создателей

В блоге Clubhouse от 10 июля 2020 года разработчики приложения подробно объяснили, почему их социальная сеть все еще остается закрытой для большинства пользователей.

Двое сотрудников всего лишь хотели создать приложение, а бета версию протестировать вместе с друзьями.

— Нашей целью было собрать отзывы, незаметно выполнить итерацию и не поднимать лишнюю шумиху, пока мы не почувствуем, что продукт готов, — говорится в заявлении разработчиков.

Однако сделать это тихо у них не получилось и весть о новом и жутко секретном приложении тут же разлетелась по миру.

— Мы строим Clubhouse для всех и стараемся сделать его доступным для всего мира как можно быстрее. Оно не предназначено для эксклюзивности. Мы просто еще не готовы выпустить общедоступную версию. На это есть две причины, — отметили создатели.

Во-первых, разработчики боятся, что из-за резкого наплыва пользователей приложение не выдержит и сломается. А во-вторых, над его созданием работает маленькая команда, которая просто не успевает его доработать в очень сжатые сроки.

Еще в июле 2020 года над созданием трудились всего двое сотрудников.

— Плюс у нас четверо маленьких детей, которые прыгают на клавиатуре, пока мы печатаем! — отмечают разработчики.

Секрет популярности Clubhouse

Первая значительная волна популярности Clubhouse началась благодаря двум немецким ведущим подкастов Филиппу Клекнеру и Филиппу Глеклеру. Они запустили цепочку приглашений (об этой функции прочитаете ниже. — Ред.) через группу Telegram, чтобы распространить приложение среди политиков и журналистов.

Ну и куда в интонациях 21 века без Илона Маска. Именно он вызвал бурю интереса к Clubhouse среди пользователей сети.

Сначала он о приложении заговорил на одном из интервью, а затем и вовсе написал в Twitter, что хотел бы в Clubhouse пообщаться с кремлевским лидером Владимиром Путиным.

Однако получится ли у него это — остается вопросом. Так, один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьем недолго продержался в соцсети. На его аккаунт массово жаловались пользователи, поэтому Соловьев сразу же схлопотал бан.

$10 только за вход? Что известно о секретном Clubhouse и как туда попасть / 1 фотография

Как попасть в Clubhouse

Воспользоваться Clubhouse пока могут только те пользователи, которые имеют инвайт (приглашение. — Ред.) от уже авторизованного пользователя.

Кроме того, Clubhouse доступен для скачивания только пользователям iPhone.

Скачиваем и устанавливаем приложение.

Нажимаем на кнопку Have an invite text? Sign in.

Водим номер своего телефона и нажимаем на кнопку Next.

Далее нужно ввести код подтверждения.

Потом нужно ввести свои имя, фамилию и никнейм.

Далее вы можете общаться в так называемых комнатах — голосовых чатах. В одном чате может быть не более 5 тыс. пользователей. Слушать комнаты может любой из пользователей, однако, если вы хотите поучаствовать в беседе, то нужно нажать кнопку Поднять руку, и только тогда создатель беседы может разрешить вам высказаться.























$10 только за вход? Что известно о секретном Clubhouse и как туда попасть / 6 фотографий

Мошенники в тренде — как торгуют в сети приглашениями

Спрос на трендовый продукт — инвайты — возрос вместе с популярностью Clubhouse.

Предприимчивые украинские пользователи уже начали предлагать наивным юзерам в сети приглашения в Clubhouse за символические $10.

Важно! Никто не гарантирует вам доступ к приложению таким способом, ведь по ту сторону экрана может находиться мошенник.

Цукерберг и Clubhouse

Накануне гендиректор Facebook Марк Цукерберг прокомментировал прорыв Clubhouse. Он уже протестировал и оценил новую соцсеть.

Немало новинок, представленных конкурентами, со временем появляются и на Facebook.