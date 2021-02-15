День участников боевых действий: как в Украине чествуют героев

Ежегодно 15 февраля на территории Украины отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств.

Этот день стал официальным в 2004 году благодаря указу Президента Украины О Дне чествования участников боевых действий на территории других государств.

Дату выбрали неслучайно — именно в этот день в 1989 году вывели войска бывшего СССР с территории Афганистана. Украина чтит память своих воинов, воевавших и погибших в 16 странах мира.

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Лидеры нашего государства также помнят своих героев. У Мемориального комплекса памяти воинов Украины, павших в Афганистане, почтили погибших. От президента Украины Владимира Зеленского установили корзины с цветами в знак безграничной скорби и благодарности военнослужащим.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что украинские военные всегда демонстрировали отвагу, храбрость и мужество.

— Многим военным сегодня приходится защищать границы нашего государства. Спасибо каждому участнику боевых действий за крепкий дух и готовность в любой момент стать на защиту Украины, — сказал Разумков.

Праздники в феврале 2021 года

В Украине 15 февраля по церковному календарю празднуют Сретение Господне. На этот день существует много различных суеверий относительно того, что запрещено делать на Сретение.

Например, работать можно только в том случае, если эта работа будет направлена ​​кому-то во благо. Также в этот день нужно отказаться от вредных привычек, в частности употребления алкоголя и сигарет, и отложить путешествия.